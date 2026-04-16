Fitbits aankomende Whoop-rivaal wordt al maandenlang gedragen door Steph Curry

Niet iedereen die geïnteresseerd is in activity trackers heeft ook meteen behoefte aan een apparaat met een scherm. Sommige van de beste smartwatches zijn tegelijk ook sommige van de beste activity trackers, maar hoewel een mooi smartwatchdisplay voor sommige mensen ideaal is, kan het er ook voor zorgen dat een tracker voor andere mensen te dik of te wordt, of te veel inlevert op batterijduur.

We zien dan ook langzamerhand steeds meer schermloze wearables op de markt komen. Deze houden nog steeds je sportactiviteiten en gezondheid in de gaten, maar hebben simpelweg geen eigen scherm om je data op weer te geven. Daarvoor heb je dan gewoon een app op je telefoon.

Fitbit hint nu ook al naar de komst van zo'n apparaat en lijkt samen te werken met basketbalspeler Steph Curry. Inmiddels zijn er ook al een heleboel afbeeldingen gelekt waarin dit product, dat nog niet officieel is gelanceerd, te zien is.

Deze afbeeldingen zijn ontdekt door Droid Life. Die outlet zegt de beelden tegen te zijn gekomen op de sociale mediapagina's van Steph Curry. Op de foto's is dus duidelijk een schermloze wearable om Curry's pols te zien. We zien een grijze, geweven band met een oranje rand en metalen sluiting.

Deze beelden komen ook overeen met afbeeldingen van de zogenaamde nieuwe Fitbit-wearable die eerder al zijn gelekt. Google heeft de tracker ook al officieel geteased aan het begin van april en het apparaat in de afbeeldingen die Droid Life heeft gespot lijkt hetzelfde te zijn als het apparaat dat Google en Steph Curry een aantal weken geleden aan het promoten waren.

Naast beelden van de nieuwe wearable zelf, heeft Droid Life ook een video van Steph Curry gevonden waarin een aangepaste versie van de Fitbit-app te zien lijkt te zijn op een Google Pixel-telefoon. De Fitbit-app in de video houdt een sportactiviteit bij met behulp van live data en volgens Droid Life is dat niet iets dat de huidige app kan doen. De implicatie is hier dus dat deze feature mogelijk samen met de nieuwe wearable zal worden gelanceerd.

Het ziet er geloofwaardig uit

(Image credit: Steph Curry / Droid Life)

Interessant genoeg lijkt het er dus op dat Curry deze wearable al sinds januari 2026 publiekelijk draagt. Dat is tenminste wat Droid Life claimt. Hij zou gezien zijn met de band om zijn arm bij basketbalwedstrijden, persconferenties en promotionele events. Dat is wel opmerkelijk voor een product dat nog niet officieel is aangekondigd, maar het zorgt natuurlijk wel voor publiciteit.

Het is dus ook zeker mogelijk dat de betrokken partijen juist willen dat mensen het apparaat spotten, zodat er meer enthousiasme ontstaat rondom de aankomende lancering.

De claim dat de afbeeldingen zijn ontdekt op officiële pagina's van Steph Curry maakt dit alles wel wat geloofwaardiger. Het is namelijk wel bekend dat Curry zijn naam leent aan dit nieuwe Fitbit-project van Google. Het is dus niet alsof Droid Life gewoon een onbekend apparaat om de pols van een willekeurig bekend persoon heeft gespot en gewoon maar gokt dat het om een nieuw Fitbit-product gaat.

Aangezien het apparaat nu dus al een tijdje publiekelijk te zien is, duurt het misschien niet heel lang meer voordat we meer officiële details krijgen vanuit Fitbit, waaronder dingen zoals een productnaam en een adviesprijs. Als je geïnteresseerd bent in dit soort trackers, blijf het nieuws rondom dit apparaat de komende tijd dan zeker in de gaten houden.