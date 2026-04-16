Fitbits aankomende Whoop-rivaal wordt al maandenlang gedragen door Steph Curry

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Niet bepaald een geheim

Basketbalspeler Steph Curry met een onaangekondigde schermloze Fitbit-tracker om zijn pols
(Beeld: Steph Curry / Droid Life)

Niet iedereen die geïnteresseerd is in activity trackers heeft ook meteen behoefte aan een apparaat met een scherm. Sommige van de beste smartwatches zijn tegelijk ook sommige van de beste activity trackers, maar hoewel een mooi smartwatchdisplay voor sommige mensen ideaal is, kan het er ook voor zorgen dat een tracker voor andere mensen te dik of te wordt, of te veel inlevert op batterijduur.

We zien dan ook langzamerhand steeds meer schermloze wearables op de markt komen. Deze houden nog steeds je sportactiviteiten en gezondheid in de gaten, maar hebben simpelweg geen eigen scherm om je data op weer te geven. Daarvoor heb je dan gewoon een app op je telefoon.

Het artikel gaat hieronder verder.

Het ziet er geloofwaardig uit

Interessant genoeg lijkt het er dus op dat Curry deze wearable al sinds januari 2026 publiekelijk draagt. Dat is tenminste wat Droid Life claimt. Hij zou gezien zijn met de band om zijn arm bij basketbalwedstrijden, persconferenties en promotionele events. Dat is wel opmerkelijk voor een product dat nog niet officieel is aangekondigd, maar het zorgt natuurlijk wel voor publiciteit.

Het is dus ook zeker mogelijk dat de betrokken partijen juist willen dat mensen het apparaat spotten, zodat er meer enthousiasme ontstaat rondom de aankomende lancering.

De claim dat de afbeeldingen zijn ontdekt op officiële pagina's van Steph Curry maakt dit alles wel wat geloofwaardiger. Het is namelijk wel bekend dat Curry zijn naam leent aan dit nieuwe Fitbit-project van Google. Het is dus niet alsof Droid Life gewoon een onbekend apparaat om de pols van een willekeurig bekend persoon heeft gespot en gewoon maar gokt dat het om een nieuw Fitbit-product gaat.

Aangezien het apparaat nu dus al een tijdje publiekelijk te zien is, duurt het misschien niet heel lang meer voordat we meer officiële details krijgen vanuit Fitbit, waaronder dingen zoals een productnaam en een adviesprijs. Als je geïnteresseerd bent in dit soort trackers, blijf het nieuws rondom dit apparaat de komende tijd dan zeker in de gaten houden.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

Met ondersteuning van