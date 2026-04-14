Fitbits activity tracker zonder scherm is de hoognodige terugkeer naar hun roots

Het is inmiddels publieke info dat Google bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe Fitbit activity tracker. In een teaser op Instagram beloofde Steph Curry, basketballegende, ambassadeur en "prestatieadviseur" van het merk dat er iets groots op komst was. In die video droeg hij bovendien een polsband zonder scherm.

De aankomende activity tracker zou kunnen inspelen op de trend van de trackers zonder scherm. De Whoop, Polar Loop en Amazfit Helio Strap kwamen allemaal vorig jaar uit, en het lijkt erop dat ook Garmin werkt aan dit soort tracker, die "Cirqa" zou heten.

We zijn van mening dat dit een logische stap is voor Google. Dit zou Fitbit ook terugbrengen naar zijn roots en kan het merk nieuw leven inblazen.

Het artikel gaat hieronder verder.

A post shared by Wardell Curry (@stephencurry30) A photo posted by on

Terug naar de basis

In 2008 was alles eenvoudiger en waren we allemaal enthousiast over technologie en gadgets, zonder ons zorgen te maken over data en AI. Tijdens de TechCrunch50-conferentie van 2008 introduceerde een kleine start-up de FitBit, een draadloze slimme stappenteller die je aan je kleding kon vastklikken, je stappen telde, je slaappatroon bijhield met behulp van gyroscopen en je gegevens naar een server uploadde zodra je in de buurt kwam van het Bluetooth-dock. Je kon inloggen om je statistieken te bekijken en informatie toevoegen, zoals details over je voeding.

Destijds zei John Biggs van TechCrunch het volgende: “Het apparaatje kan aan bijna elk kledingstuk worden vastgeklikt en is bijna onzichtbaar”. Hij noemde het een klein fitnessgadget dat hij echt wel wilde hebben. Het had een heel klein ledschermpje, maar de enige manier om met het apparaat te communiceren was inloggen op een computer. Je kreeg geen meldingen, het bandje kon niet trillen en verzamelde in stilte allerlei gegevens.

Een paar jaar later verscheen de Fitbit Flex, die je om je pols kon dragen, en de rest van het verhaal ken je wel. De Fitbit Flex was eveneens "hands-off" en had vijf ledlampjes die louter bedoeld waren om je stappen aan te geven.

Fitbit is wat verwaarloosd

(Image credit: Ida Blix)

Die minimalistische ontwerpfilosofie hield geen stand. Na het succes van de Apple Watch sloot Fitbit zich aan bij de rest en ging het volop inzetten op trackers met scherm. Na de overname door Google waren de horloges van Fitbit niet meer wat ze geweest waren. Ze kostten ongeveer evenveel als volwaardige smartwatches terwijl er te weinig slimme features aanwezig waren. Daarnaast verdwenen er functies, zoals de mogelijkheid om wijzerplaten van derden te installeren. Google heeft zelfs bevestigd dat er geen Fitbit-smartwatches meer gemaakt zullen worden: de Versa 4 en Sense 2 zijn daarom de laatste smartwatches van het merk en zullen geen opvolgers krijgen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We denken echter dat de aankomende tracker zonder scherm een terugkeer naar de roots kan zijn. Net als de Fitbit Flex is het een bandje dat passief gegevens verzamelt en je niet lastigvalt met meldingen en dergelijke. Hoewel de smartphone-app uiteraard veel geavanceerder is dan het programma op je computer van bijna 20 jaar gelede, is het principe hetzelfde: focus op je training of slaap zonder afleidingen. Als Google dit goed aanpakt, zou dit ervoor kunnen zorgen dat Fitbit weer relevant wordt.