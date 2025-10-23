Strava trekt rechtszaak tegen Garmin in: alle horloges blijven (voorlopig) werken

Het lijkt erop dat de juridische strijd tussen Strava en Garmin ten einde komt. Drie weken nadat Strava een rechtszaak wegens octrooi-inbreuk tegen Garmin had aangespannen, heeft het bedrijf de rechtszaak officieel ingetrokken. De inbreuk in kwestie had te maken met de segmenten- en heatmapfuncties van Garmin, die zogenaamd in strijd waren met een eerdere overeenkomst tussen beide partijen.

Strava heeft een korte update geplaatst waarin het bedrijf aangeeft dat het de rechtszaak “vrijwillig intrekt”. Die luidt als volgt: “Overeenkomstig Fed. R. Civ. P. 41(a)(1)(A)(i) trekt eiser Strava, Inc., bij en via zijn ondergetekende raadsman, de bovengenoemde rechtszaak vrijwillig in, zonder afbreuk te doen aan zijn rechten.”

In de praktijk betekent "intrekken zonder afbreuk te doen aan rechten" dat de beslissing niet definitief is en dat Strava in de toekomst opnieuw een rechtszaak kan aanspannen. Voorlopig betekent dit dat de Garmin-functies die mogelijk inbreuk maakten op de patenten van Strava gewoon blijven werken. De horloges moeten dus ook niet uit de winkelrekken gehaald worden.

Is het echt klaar?

Ja en nee. Matt Salazar, Chief Product Officer bij Strava, legde in een Reddit-post uit dat Garmin probeerde Strava te dwingen om het Garmin-logo op Strava duidelijker in beeld te brengen wanneer het gegevens van een Garmin-horloge gebruikt. Hij zei verder dat Strava "misbruik" van gebruikersgegevens niet aanvaardt.

De Reddit-community van Strava reageerde niet zoals het bedrijf had verwacht en daarom gaf het uiteindelijk toe aan de verzoeken van Garmin. Nu heeft het ook zijn rechtszaak wegens octrooi-inbreuk ingetrokken, waardoor er geen actieve geschillen meer zijn tussen de twee bedrijven. Waarom Strava de zaak precies laat vallen is niet bekend.

Hoe zit het met Suunto?

Garmin wordt ten slotte ook nog aangeklaagd door Suunto, een andere fabrikant van sporthorloges. Het bedrijf spande rond dezelfde tijd als Strava een rechtszaak aan om andere patentinbreuken. Die hebben betrekking op hardware- en softwarefuncties, waaronder bepaalde golffuncties. Op het moment van schrijven is die rechtszaak nog niet opgelost.