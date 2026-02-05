Steam Machine komt nog steeds aan het begin van dit jaar volgens AMD's CEO

AMD's CEO, Lisa Su, heeft inmiddels laten weten dat Valve nog steeds zoals gepland zijn Steam Machine in begin 2026 zal uitbrengen. Dat zou dus betekenen dat we nu niet lang meer hoeven te wachten.

Wario64, een bekend figuur binnen de game-industrie, deelde op X informatie uit een verslag van Gamesbeat over wat AMD's CEO tijdens een winstpresentatie (voor de cijfers van Q4) heeft laten weten over verschillende aankomende apparaten met AMD-chips, waaronder de volgende Xbox en dus de Steam Machine (via Notebookcheck.net).

Su liet hier weten dat alles nog volgens planning verloopt bij Valve en dat de Steam Machine, die dus op een AMD-chip draait, nog steeds begin dit jaar moet uitkomen. Daarnaast gaf ze ook aan dat de next-gen Xbox al in 2027 zou moeten verschijnen. Ook dat apparaat maakt gebruik van een AMD-chip, dus vandaar dat zij inzicht heeft in deze situaties.

Valve beloofde eerder zelf al dat zijn gaming-pc voor in de woonkamer begin 2026 zou lanceren, dus deze informatie van Su is gewoon een bevestiging dat dit nog steeds het geval is en dat de release van de Steam Machine dus dichtbij is.

Dus wordt het dan maart?

(Image credit: Valve)

Het lijkt er dus op dat Valve nog steeds van plan is om de Steam Machine begin dit jaar op de markt te brengen. Dat zou kunnen betekenen dat hij zelfs later deze maand nog officieel wordt uitgebracht, maar het kan ook maart worden. "Begin 2026" zien wij toch wel als ergens in Q1 (dus de eerste drie maanden van het jaar). Q2 zouden we niet echt meer het begin van het jaar noemen, ook al zou je natuurlijk kunnen zeggen dat april ook nog wel enigszins vroeg in het jaar is.

Het voelt wel vreemd dat de lancering zogenaamd al zo dichtbij zou zijn, want we hebben, zeker dit jaar, nog maar weinig nieuwe informatie gekregen. Dan hebben we het niet alleen over officiële informatie vanuit Valve, maar ook over geruchten. Nou is er ook niet heel veel wat we nog niet weten, behalve dan natuurlijk de prijs en dat is wel een belangrijk punt.

De RAM-crisis waar we nu in zitten, kan ook een vervelende invloed hebben op die prijs en dat maakt het natuurlijk ook lastig voor Valve om nu zijn nieuwe product te lanceren met een hogere prijs dan verwacht (of in ieder geval gehoopt).

Valve is natuurlijk niet verantwoordelijk voor deze RAM-crisis, maar het heeft wel een effect op de kosten van onderdelen en dus de prijzen voor consumenten. Het is echter ook niet echt een realistische optie om te wachten tot deze crisis voorbij is. Op de korte termijn gaan prijzen waarschijnlijk alleen nog maar verder omhoog. Het wordt misschien pas volgend jaar, of zelfs in 2028, weer iets beter volgens sommige voorspellingen.

Wat overigens ook wel interessant is, is dat Su het specifiek heeft over het idee dat Valve in begin 2026 klaar zal zijn om de Steam Machine ook echt al te verzenden naar klanten. Een officiële aankondiging en bijbehorende pre-orders kunnen misschien dus al vrij snel volgen. Pre-orders voor de Steam Deck gingen al erg vroeg voor zijn uiteindelijke release live. We gokken dat Valve het nu iets anders aanpakt, maar een korte pre-order periode lijkt nog steeds wel waarschijnlijk.

We hebben echter nog geen officiële bevestigingen voor precieze data, maar het is in ieder geval goed om te horen dat de release wel volgens plan lijkt te lopen en dat we deze dus waarschijnlijk binnen de komende twee maanden kunnen verwachten. Dit lijkt ook een belangrijke release te worden voor Valve en de wereld van pc-gaming in het algemeen.