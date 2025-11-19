Valve's Steam Machine is krachtiger dan 70% van de gaming-pc's van Steam-gebruikers

Valve probeert pc-gamers te verzekeren dat de nieuwe Steam Machine meer dan krachtig genoeg zal zijn. Sommige mensen maakten zich namelijk zorgen dat het apparaat een beetje 'underpowered' zou zijn. Volgens Valve is hun nieuwe gaming-kubus echter sneller dan de meeste gaming-pc's van Steam-gebruikers.

Notebookcheck.net wees op een interview op het Tested YouTube-kanaal van Adam Savage (hieronder te zien), waarin Valve-engineer Yazan Aldehayyat de filosofie achter de Steam Machine uitlegt en de manier waarop het bedrijf tot deze specs is gekomen.

Zoals je misschien ook verwacht, heeft Valve natuurlijk van alles overwogen bij het kiezen van de juiste specs. Aldehayyat gaf in dit interview dus wat meer duidelijkheid over het gedachteproces van Valve.

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat Valve beschikt over erg handige data dankzij zijn Steam hardware-enquête. Die wordt elke maand naar een deel van de gebruikers van het platform gestuurd, om erachter te komen welke hardware Steam-gebruikers precies gebruiken. Het geeft Valve een handig overzicht van welke onderdelen er in de gaming-pc van de gemiddelde gamer op zijn platform zit. Die informatie heeft het bedrijf dus ook gebruikt om te bepalen welke specs de Steam Machine moest krijgen.

Aldehayyat liet dan ook weten dat de Steam Machine net zo goed of zelfs beter moet presteren dan 70% van de gaming-pc's die nu gebruikt worden op Valve's platform.

Tegelijkertijd benadrukte de engineer ook dat de Steam Machine wel meer een instapmodel is als je hem vergelijkt met andere gaming-pc's. Betaalbaarheid was namelijk ook een erg belangrijk onderdeel van het totaalpakket. Als Valve wil dat veel mensen hun Steam Machine in huis halen, dan is een aangename prijs ook inderdaad wel belangrijk. Anders koop je misschien toch eerder een PlayStation of Xbox.

Hands-On: Valve Steam Controller 2 and Steam Machine! - YouTube Watch On

Voor wie is de Steam Machine?

Zoals we al aangaven heeft Valve al te maken gehad met mensen die vraagtekens zetten bij de specs die het bedrijf heeft gekozen voor de Steam Machine. Het gaat daarbij vooral om de combinatie van deze specifieke CPU en GPU, en hoe dit dus niet de sterkste combinatie lijkt te zijn. Veel van de kritiek is gebaseerd op het feit dat Valve een RDNA 3-GPU heeft gekozen (de huidige generatie is RDNA 4) en daar maar 8GB aan VRAM aan gekoppeld heeft. Dat is nou niet bepaald een populaire configuratie, maar deze hoeveelheid VRAM krijg je ook bij sommige van de budgetvriendelijkere RTX 5000-GPU's van Nvidia.

Veel van de kritiek komt echter ook vanuit gamers die niet echt de doelgroep zijn van dit apparaat. Michael Douse van Larian Studios (maker van Baldur's Gate 3) gaf ook al aan dat de Steam Machine waarschijnlijk vooral interessant is voor meer casual gamers en dat hardcore gamers eerder geneigd zullen zijn om gewoon hun eigen pc te bouwen of te laten bouwen. Misschien komen andere fabrikanten ook nog met hun eigen krachtigere alternatieven voor de Steam Machine voor dat soort gamers. De Steam Machine is immers ook gewoon een mini-pc die draait op SteamOS.

Daarnaast denken we ook wel dat de Steam Machine krachtiger zal zijn dan de specs op papier misschien suggereren. De Zen 4 CPU moet sowieso wel snel genoeg zijn en we moeten niet vergeten dat de GPU wel 'semi-custom' is (qua tuning, niet de chip zelf). Oftewel Valve heeft hem kunnen optimaliseren voor zijn software. Dat kan nog een verrassend groot verschil maken.

Betekent dit ook echt dat de Steam Machine 4K-gaming met 60 fps mogelijk kan maken (met behulp van AMD's FSR-upscalingtechnologie). Het is maar de vraag of dat een slimme claim is geweest vanuit Valve, want natuurlijk zal niet elke game zo soepel draaien op de Steam Machine in zo'n hoge resolutie. Tegelijkertijd betekent de claim natuurlijk wel dat Valve vertrouwen heeft in de prestaties en dat casual gamers over het algemeen dus wel zouden moeten kunnen genieten van soepele gameplay en een hoge resolutie.

Vergeet ook niet dat de meeste pc-gamers vrij zwakke hardware gebruiken en dat voor veel mensen de lat dus ook minder hoog ligt dan voor hardcore gamers. Uit de Steam-enquête blijkt bijvoorbeeld dus ook dat 8GB aan VRAM nog steeds het meest voorkomt. Maar ongeveer 30% van Steam-gebruikers heeft meer dan 8GB aan VRAM, dus het is niet zo vreemd dat Valve voor die hoeveelheid heeft gekozen.

Hoe dan ook, we kunnen pas echt iets nuttigs zeggen over de prestaties van de Steam Machine wanneer we hem uitgebreid hebben kunnen testen. Daarnaast is de prijs ook een enorm belangrijk onderdeel. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of het totaalpakket een goede deal is of niet. Maar nogmaals, Aldehayyat heeft al laten weten dat betaalbaarheid een belangrijke factor is.

Aan de hand van hoe het bedrijf en zijn werknemers over het nieuwe apparaat praten, kunnen we ons niet voorstellen dat deze productlancering geen succes zal zijn. De Steam Deck is ook nog steeds een van de meest interessante handhelds, ook al is het zeker niet de krachtigste. We maken ons niet al te veel zorgen om de specifieke specs, maar meer om de prijs, gezien de flinke prijsschommelingen voor pc-onderdelen op dit moment. Het is niet voor niets dat de prijs nog niet onthuld is. Hier heeft natuurlijk niet alleen Valve mee te maken, maar ook andere fabrikanten.