'Uitvoeren' in Windows 11 krijgt misschien eindelijk een make-over en een handige extra feature

Er lijkt eindelijk een make-over onderweg te zijn voor een onderdeel van de Windows-interface dat er al bijna drie decennia hetzelfde uitziet. Het moet hierdoor eindelijk meer bij de rest van het Windows 11-design passen.

Het gaat hier om het venster voor 'Uitvoeren', dat voor het eerst verscheen in Windows 95. Dit is nou ook niet iets dat iedereen elke dag gebruikt, maar als je toevallig wel een keer het venster moet openen, wordt je meteen geconfronteerd met hoe oud dit deel van de interface eruitziet in vergelijking met de modernere Windows 11-designtaal.

Volgens de bekende leaker PhantomOfEarth op X (via Windows Central) zit er in een nieuwe previewversie van Windows 11 (build 26534) een geüpdatete versie van Uitvoeren met Microsofts 'Fluent'-design. Dit deel van de interface ziet er hierdoor eindelijk wat strakker en moderner uit, zoals je in de post hieronder kan zien. Het venster is ook iets groter geworden.

Windows 11 is getting a modern Run dialog! Build 26534 ships with bits for it, here's a first look: pic.twitter.com/K0kWO8ltSeDecember 4, 2025

Deze verandering wordt overigens nog niet eens officieel getest. De functie zit alleen al wel verborgen op de achtergrond en werd ontdekt door een beetje te spelen met de Windows configuratie-utility.

Het gaat hier niet alleen om een nieuwe look. Uitvoeren moet ook wat extra functionaliteit krijgen. De vernieuwde variant laat nu ook recent gebruikte opdrachten zien boven de balk waar je nieuwe opdrachten in kan voeren. Zo kan je die opdrachten gemakkelijker herhalen.

Windows Central laat weten dat het nieuwe Uitvoeren-venster ook iconen voor apps laat zien, wat een handige toevoeging is.

Trager "uitvoeren"? We hopen het niet…

Over het algemeen lijkt dit een fijne verandering voor het Uitvoeren-programma te worden en dit programma kon inmiddels ook wel een nieuwe look gebruiken.

Natuurlijk weten we nog niet helemaal zeker of de verandering ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd, want de nieuwe interface wordt nog niet eens officieel getest. Toch zou het ons wel verbazen als Microsoft niet verdergaat met dit idee. Het lijkt erop alsof de nieuwe vorm al bijna klaar is voor een brede uitrol. Er zijn zelfs screenshots op X verschenen van de nieuwe versie van Uitvoeren in de donkere modus.

Interessant genoeg is het nieuwe venster voor Uitvoeren optioneel in Windows 11. De verandering wordt (vooralsnog) niet automatisch doorgevoerd en het oude venster blijft dus ook nog bestaan. Je kan de nieuwe versie inschakelen in de instellingen (bij Systeem > Geavanceerd, naast de optie om 'Taak beëindigen' als optie toe te voegen wanneer je met de rechtermuisknop op een programma in de taakbalk klikt).

Het is een vreemde keuze om het nieuwe design niet automatisch in te schakelen in Windows 11. Misschien is nog niet iedereen (intern) helemaal tevreden met de verandering en wordt er nog wat feedback afgewacht.

We hebben ook al wel wat (terechte) grapjes gehoord van Windows-gebruikers over deze verandering zoals 'oh nee, nu gaat het vijf seconden duren voordat Uitvoeren opent' en we vragen ons ook inderdaad wel af of de combinatie van een nieuwe look, de geschiedenis van opdrachten en het tonen van iconen niet voor vertragingen zal zorgen. Hopelijk zal dit geen probleem worden. De leaker heeft in ieder geval niet speciaal iets gezegd over trage prestaties.

Naast de zorgen en grappen over vertragingen, wordt er ook al gegrapt over wat nu onvermijdbaar lijkt: Copilot-integratie. Ja, want AI wordt nu immers overal in Windows 11 toegevoegd. Toch zal het voorlopig niet aan Uitvoeren worden toegevoegd.

Als je niet (echt) bekend bent met Uitvoeren, kan je het venster openen met de toetsencombinatie Windows + R. Vervolgens kan je verschillende opdrachten invoeren om bijvoorbeeld je Windows-versie te checken (winver), systeeminformatie te checken (msinfo32), het klassieke Configuratiescherm te openen (control) of de Register-editor te openen (regedit). Kijk wel uit met die laatste optie, want het is heel gemakkelijk om Windows te slopen met een simpele typfout in het register. We zouden je dan ook aanraden om daar weg te blijven als je geen specifieke reden hebt om in het register te zijn.