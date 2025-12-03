Microsoft sloopt Verkenner voor gebruikers met de donkere modus

De nieuwste preview-update van Windows 11 loopt niet van een leien dakje. Als je Verkenner in de donkere modus gebruikt, bestaat de kans dat je enkele bugs zal zien. The Verge merkte op dat de optionele update voor november (KB5070311, die pas begin december verscheen) een probleem veroorzaakt in de Verkenner, waarin al je documenten staan.

Microsoft zegt het volgende: “Na de installatie van KB5070311 kan je problemen ondervinden bij het openen van Verkenner in de donkere modus. Het venster kan kort een leeg wit scherm weergeven voordat bestanden en mappen worden geladen.”

Wanneer je een map opent, kan je mogelijk een korte witte flits op het scherm zien. Zoals Microsoft duidelijk maakt, kan dit niet alleen gebeuren wanneer Verkenner wordt geopend, maar ook wanneer je een nieuw tabblad opent, naar het homescherm of de galerij navigeert (of deze verlaat), het detailvenster in- of uitschakelt, of ‘Meer details’ selecteert bij het kopiëren van een bestand.

Microsoft geeft aan dat het werkt aan een oplossing voor dit probleem. Wanneer die oplossing er daadwerkelijk is, is nog niet duidelijk.

Let op voor je ogen

Voorlopig zullen getroffen gebruikers hiermee moeten leven. Vergeet niet dat dit alleen gebeurt bij gebruik van de donkere modus. Als je de lichte modus gebruikt, werkt alles zoals het hoort. Dit is daarnaast een preview-versie en de meeste gebruikers downloaden deze optionele updates voor Windows 11 niet. De meerderheid van de gebruikers heeft hier daarom überhaupt geen last van.

De preview-update aan het einde van de maand (in dit geval aan het begin van de daaropvolgende maand) wordt echter de volgende volledige update. Microsoft kan dit maar beter snel oplossen, anders wordt het een wijdverspreid probleem. De volledige cumulatieve update voor december komt volgende week (dinsdag 9 december) naar Windows 11. Veel tijd heeft Microsoft dus niet.

Het punt is dat deze preview-update de donkere modus naar meer delen van de Verkenner heeft gebracht, zoals dialoogvensters voor het verplaatsen, kopiëren of verwijderen van bestanden en andere soortgelijke bewerkingen. Dit moet een verbetering zijn in de algehele consistentie. Voorheen waren deze dialoogvensters nog steeds wit, wat op zich al storend was, maar niet zo irritant als witte lichtflitsen.