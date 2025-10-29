Microsoft zegt dat Windows 11 problemen met dubbele driver-updates gewoon kan oplossen

Misschien heb je wel eens gemerkt dat er soms meer dan één van dezelfde driver-update (voor hardware of software), met verschillende versienummers in Windows 11 bij Windows Update te vinden zijn. Of misschien heb je wel eens releasedata bij updates zien staan die suggereren dat ze van een paar decennia geleden zijn. Microsoft probeert ons nu te verzekeren dat we ons hier geen zorgen over hoeven te maken.

Windows Latest merkte op dat Microsoft een nieuw support-document heeft gepubliceerd met als onderwerp het "informatie over stuurprogramma-updates". Dit document gaat dus onder andere in op problemen met dubbele drivers en meer.

Aangezien veel drivers aangeleverd worden door externe partijen, zoals AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm, laptopfabrikanten en nog veel meer, kunnen er soms wat vreemde dingen te zien zijn in Windows Update.

Windows Latest gaf ook een goed voorbeeld in de vorm van een driver van HP voor een 'software-onderdeel' waarvan twee verschillende versies te zien waren. Eentje was versie 1.xx en de ander was versie 4.xx. Waarschijnlijk is die tweede optie dus de meest recente versie, of dat is in ieder geval meestal wat een hoger nummer aan moet geven.

Maar wat moet je nou eigenlijk doen als je zoiets zelf tegenkomt? Misschien denk je dat je gewoon alleen die tweede optie moet installeren, maar weet je ook echt 100% zeker dat dit een recentere release is? Als dit soort problemen voorkomen, kan het ook zijn dat versienummers verkeerd worden weergegeven en daarnaast geeft Microsoft zelf aan dat er soms een erg oude (verkeerde) datum bij updates kan staan. Dat komt dan meestal gewoon door een foutje van de externe partij die de hardware (of software) in kwestie heeft ontwikkeld.

Misschien vraag je je ook af waarom er überhaupt ook een oudere driver te zien is. Welke vraag ook bij je opkomt over deze problemen, Microsoft heeft een simpel antwoord voor je: maak je geen zorgen. Tenminste, niet als je Windows 11 24H2 of 25H2 gebruikt. Bij die versies maakt het schijnbaar niet meer uit als er twee van dezelfde driver-updates met een ander versienummer tussen je updates staan, of zelfs twee updates met hetzelfde versienummer. Windows 11 kan volgens Microsoft gewoon achterhalen welke update geïnstalleerd moet worden en zal die automatisch selecteren.

Microsoft zegt specifiek: "Afhankelijk van de provider van het stuurprogramma zijn de aangepaste versienummers mogelijk niet intuïtief. Windows begrijpt echter wanneer deze verschillende stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd, zelfs als de versienummers er ouder of zelfs duplicerend uitzien."

De softwaregigant geeft verder ook het volgende aan: "Stuurprogrammadatums zien er misschien oud uit, maar dat is niet waar. De datum van het stuurprogramma is beschrijvende informatie die is ingesteld door de stuurprogrammaprovider en kan elke gewenste datum zijn. Bij het bepalen welk stuurprogramma moet worden geïnstalleerd, gebruikt Windows Update gerichte informatie die is ingesteld door de provider in de stuurprogrammabestanden om het beste stuurprogramma te bepalen. Hierdoor kan de apparaatprovider het beste stuurprogramma promoten, ongeacht de gekozen datum."

Vertrouwen in Windows

(Image credit: TechRadar)

In principe komt het er dus op neer dat je gewoon maar vertrouwen moet hebben dat Windows 11 prima om kan gaan met dit soort vreemde driver-updates. Je hoeft zelf niet naar een oplossing op zoek te gaan. Natuurlijk is het goed om te horen dat dit geen ernstige problemen zijn en dat je er zelf niet achteraan hoeft, maar simpelweg vertrouwen in Windows 10 kan lastig zijn, aangezien er altijd sprake van bugs kan zijn, zelfs in Windows Update. Het is dan ook lastig in te schatten wanneer er wel sprake is van een probleem dat het besturingssysteem niet gewoon zelf automatisch oplost.

Je hoeft overigens niet per se al je driver-updates door Windows 11 te laten uitvoeren. Veel driver-updates verschijnen binnen Windows Update onder optionele updates. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de driver-update van HP die Windows Latest aanhaalde.

Je kan in zo'n geval ook gewoon zelf naar de officiële website van de fabrikant gaan en zoeken naar updates voor een bepaald onderdeel of apparaat. Als je dit doet, weet je zeker dat je de nieuwste drivers krijgt. Let hierbij wel op dat je geen bèta-updates installeert. Die zijn mogelijk soms het meest recent, maar je wil waarschijnlijk geen drivers installeren die nog getest worden. Meestal staat het er wel duidelijk bij als je met een bètaversie te maken hebt.

Fabrikanten moeten hun drivers op een bepaalde manier verpakken en laten certificeren door Microsoft om ze automatisch op Windows 11-pc's te laten verschijnen en dat proces kan soms wel even duren. Updaten via Windows Update is dus zeker niet altijd de snelste of beste manier om drivers van externe partijen te installeren. Het is zeker ook niet ideaal in noodgevallen, als er bijvoorbeeld zo snel mogelijk een oplossing voor een veiligheidsprobleem moet worden geïmplementeerd. Toch blijft Windows Update natuurlijk wel de handigste optie en je weet wel dat updates die hier verschijnen geverifieerd zijn en (in theorie) het meest stabiel zijn.

Voor sommige pc-onderdelen, zoals grafische kaarten, kan je wel altijd het beste de drivers bij de fabrikant zelf halen (AMD, Intel of Nvidia). In dat geval kan het wel beter zijn om even te wachten met het installeren van de nieuwste drivers om te zien of er nog wat bugs zijn waar mensen die wel meteen geüpdatet hebben mee te maken krijgen.