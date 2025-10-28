Het einde van Windows 10 is niet alleen goed voor Linux, maar ook voor de Mac-verkoop

Het was natuurlijk al te verwachten dat het beëindigen van officiële Windows 10-ondersteuning ervoor zou zorgen dat sommige gebruikers zouden overstappen naar andere besturingssystemen dan simpelweg Windows 11. Mensen zijn niet alleen naar Linux overgestapt (wat vaak als goed alternatief wordt genoemd), maar ook naar macOS.

MacRumors merkte op dat de verkoopcijfers van Apple's Macs ineens een flinke boost kregen na de 'end-of-life' van Windows 10. Dat is ook wat de laatste cijfers van Counterpoint laten zien.

De analisten bij dit bedrijf hebben statistieken gedeeld van de wereldwijde pc-verkoop. Deze statistieken tonen een sterke verhoging van 8,1% in Q3 2025 vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is deels het gevolg van het einde van Windows 10 (plus "strategische voorraadaanpassingen" vanwege de importheffingen van de VS).

Deze situatie heeft vooral goed uitgepakt voor Apple. De verkoop van Macs is met 14,9% gestegen. Dit komt deels door het feit dat er nieuwe MacBooks zijn uitgebracht dit jaar, maar ook doordat bedrijven nieuwe laptops aanschaffen gezien de hele Windows 10-situatie.

Windows 11-pc's verkopen echter ook nog goed

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Niet iedereen stapt echter ineens over op een Mac. Er zijn genoeg pc-fabrikanten die ook goede verkoopcijfers hebben. Lenovo had het meeste succes, met een verhoging van 17% ten opzichte van Q3 2024. Dat is dus nog beter dan het succes van Apple (met een boost van ongeveer 15%). Daarna zag ASUS een boost van 14% en HP van 10%. Alle grote pc-fabrikanten met Windows 11-pc's hebben dus ook een goed kwartaal achter de rug, met één opmerkelijke uitzondering.

Dell leek het nogal moeilijk te hebben. De verkoop daalde bij dit bedrijf namelijk zelfs met bijna een volledig percentagepunt. Dat is nogal een verschil met de andere grote spelers op de markt.

Dit is overigens wel een opmerkelijk sterke stijging voor Apple en daar zal het bedrijf blij mee zijn. Vorig jaar was de Mac-verkoop namelijk minder succesvol en in Q3 van 2024 zagen we dan ook dat Apple ongeveer net zo veel klanten verloor als er nu weer bij zijn gekomen. Dit jaar gaat het echter dus steeds beter en dat is te zien aan deze huidige cijfers.

Vooral Linux-fans lijken Windows 10-gebruikers te proberen te verleiden om over te stappen, of in ieder geval de Windows 10-gebruikers die niet meer naar Windows 11 kunnen overstappen met hun huidige pc's. Het is dus toch opmerkelijk om te zien dat er ook zoveel mensen naar Macs zijn overgestapt. Er wordt ook gesuggereerd dat Linux, of in ieder geval bepaalde Linux-distro's, veel profijt hebben van het einde van Windows 10, maar de informatie hierover blijft tot nu toe beperkt.

Wat Counterpoint hier overigens vooral laat zien, is een overstap naar 'AI PC's'. Hoewel het bedrijf verwacht dat deze productcategorie pas echt veel aandacht zal krijgen in 2027, zien we hier al de eerste stappen. Bedrijven kopen nu al laptops die wat AI-rekenkracht hebben dankzij een NPU om zo een beetje toekomstbestendig te zijn. Die laptops zijn dus niet alleen Copilot+ PC's met Windows 11 als besturingssysteem, maar ook recente MacBooks van Apple.

Counterpoint benoemt ook nog de aankomende Intel Panther Lake-processors en de krachtige Snapdragon X2 Elite-chip van Qualcomm. Die chips moeten Copilot+ PC's nog sterker en aantrekkelijker maken tijdens deze beginfase van de "AI-revolutie".

We hebben inmiddels ook al een leak voorbij zien komen die toont hoe Apple's nieuwe M5-chip beter kan presteren dan de Snapdragon X2 Elite Extreme, in ieder geval in sommige situaties. Dat klinkt dus veelbelovend voor toekomstige MacBooks. Apple weet dus steeds weer indrukwekkendere prestaties te bieden met zijn eigen M-serie chips.