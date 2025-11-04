Microsoft voegt 'Ask Copilot'-functie toe aan Windows 11-taakbalk

Windows 11 heeft weer een nieuwe preview-release gekregen en deze voegt een completere versie van Copilot toe aan de taakbalk. Je krijgt gelukkig wel de keuze of je dit ook echt wil gebruiken. In de blogpost die deze nieuwe build (26220.7051) introduceerde voor de Beta- en Dev-kanalen, kondigde Microsoft dus aan dat het de keuze heeft gemaakt om een nieuwe 'Ask Copilot'-feature aan de taakbalk toen te voegen.

Het bedrijf heeft deze functionaliteit al eerder onthuld als deel van een groter plan om meer AI-features aan Windows 11 toe te voegen. Dat is ook niet alleen het plan voor Copilot+ PCs, maar voor alle Windows-pc's. Het idee hier is dat Ask Copilot de traditionele Windows-zoekbalk kan vervangen.

Je typt nog steeds wat je wil zoeken in dat vak op de taakbalk, maar nu geeft Copilot je een reactie. De AI kan relevante bestanden of apps op je pc terugvinden, maar ook andere soorten vragen beantwoorden (waarvoor dan de Copilot-app wordt geopend). Je kan echter ook gewoon ergens klikken om te wisselen naar de huidige Windows 11-zoekbalk. Die haalt dan gewoon weer het Startmenu naar voren om zoekresultaten te tonen, net als nu. Die manier van zoeken zit dan dus alleen achter een extra klik verstopt.

Deze Ask Copilot-zoekbalk biedt ook icoontjes waarmee je met één klik meteen toegang krijgt tot 'Copilot Vision' en spraakbesturing voor de AI.

Het is het ook waar om te vermelden dat er ergens anders in deze nieuwe preview informatie te vinden is over een nieuwe audiofunctie voor het bekijken van films met iemand anders op dezelfde laptop. Het gaat daarbij dus om audio delen via draadloze koptelefoons (helaas wel met wat compromissen).

Microsoft wil duidelijk maken dat je een keuze hebt

(Image credit: Microsoft)

Het idee is uiteindelijk dus dat Copilot de traditionele Windows 11-zoekbalk zal vervangen, maar dat die zoekbalk nog steeds beschikbaar blijft voor mensen die liever geen Copilot gebruiken. De optie om op de huidige manier te blijven zoeken zal alleen een extra klik vereisen.

Als het zoeken met behulp van Ask Copilot je dus helemaal niets lijkt, dan is het goede nieuws dat je niet gedwongen wordt om het te gebruiken. Je kan niet alleen via een extra klik weer "normaal' zoeken, maar je hoeft de Ask Copilot-feature ook helemaal niet in te schakelen als je deze niet wil gebruiken.

Microsoft geeft duidelijk aan dat de Ask Copilot-balk standaard uitstaat. Je moet dus juist zelf naar de instellingen van je pc navigeren en de functie hier aanzetten als je hem wel wil gebruiken (Instellingen > Persoonlijke instellingen > Taakbalk > Ask Copilot). Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om in gedachten te houden dat deze feature nog in een testfase zit. Je zal dus nog geen Ask Copilot terugvinden als je geen preview-versie van Windows 11 gebruikt.

Microsoft benadrukt verder ook nog, net als het deed toen de feature voor het eerst werd onthuld, dat Ask Copilot toegang krijgt tot dezelfde informatie die de huidige Windows-zoekbalk ook kan doorzoeken, en niets meer. Met andere woorden, je zou je geen extra zorgen hoeven te maken over de privacy van je bestanden. De AI zal niet ineens al je bestanden en persoonlijke data doorlezen en er informatie uit halen.

Microsoft laat weten: "Ask Copilot gebruikt bestaande Windows API's om apps, bestanden en instellingen weer te geven - net als Windows Zoeken - en geeft Copilot geen toegang tot je persoonlijke content."

Zelfs als je de feature wel activeert, zal er niet ineens meer data te doorzoeken zijn dan bij standaard Windows 11-zoekresultaten. Natuurlijk wordt door deze nieuwe optie de Copilot-app wel meer gepromoot. Deze zal namelijk vaker verschijnen als je bijvoorbeeld vragen in de zoekbalk typt. Daarnaast moedigen de icoontjes voor Copilot Vision en 'Copilot Voice' je natuurlijk ook wel aan om deze AI-features te gebruiken. Dat is echter niet echt heel extreem en je wordt nergens toe gedwongen. Copilot Vision en Voice kunnen ook wel een aantal leuke trucjes, al zorgt Vision wel voor wat privacyzorgen).

Hoewel Ask Copilot voor nu dus niet standaard ingeschakeld wordt, kunnen we ons voorstellen dat dit in de toekomst wel een belangrijker onderdeel van de taakbalk wordt en misschien wel de standaard manier van zoeken wordt. Het kan wel eens een van de belangrijkste elementen worden van de volgende generatie van de Windows-interface, naast de Copilot-app.