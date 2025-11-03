Windows 11 ontvangt handige functie voor Bluetooth-koptelefoons, maar het werkt niet op elke laptop

Als je ooit samen met een vriend(in) op reis naar een film hebt gekeken op dezelfde laptop en je graag een optie had om het geluid te laten afspelen op twee koptelefoons in Windows 11, dan hebben we goed nieuws. Microsoft heeft zojuist een nieuwe preview (build 26220.7051) uitgebracht, waarin de functie Shared Audio wordt geïntroduceerd. Laat die functie nu precies doen wat we hierboven omschreven. Er zijn voorlopig wel vervelende beperkingen.

Dit is het belangrijkste nadeel: je hebt een Copilot+ PC (met een NPU) nodig én je laptop moet ook Bluetooth LE Audio ondersteunen. De twee koptelefoons of setjes draadloze oortjes die je gebruikt, moeten ook beide Bluetooth LE Audio ondersteunen.

Hoe kan je audio delen in Windows 11?

Zoals Microsoft uitlegt in een langere blogpost, kan je gedeelde audio gebruiken via het paneel met snelle instellingen. Het heeft een eigen tegel in dat paneel, die momenteel nog als preview is gemarkeerd. Houd er rekening mee dat deze functie nog in de testfase zit en mogelijk niet goed werkt.

Om deze functie te gebruiken, hoef je alleen maar op de tegel ‘gedeelde audio’ te klikken. Vervolgens krijg je een lijst te zien met compatibele audio-apparaten. Selecteer de twee apparaten die je wilt gebruiken en klik op de knop ‘delen’. Om een sessie te beëindigen, klik je op de knop ‘delen stoppen’. Het werkt dus heel eenvoudig.

(Image credit: Microsoft)

Houd er rekening mee dat je laptop en koptelefoon beide Bluetooth LE Audio moeten ondersteunen én dat je een Copilot+ pc moet hebben om deze functie in Windows 11 te gebruiken. Bovendien is de ondersteuning in de preview zeer beperkt tot alleen Microsoft Surface-apparaten met bepaalde Snapdragon X-chips. Momenteel gaat het om de Surface Laptop Copilot+ PC (13,8 inch of 15 inch) of de Surface Pro 11 (13 inch).

Een aantal Samsung-laptops zal binnenkort ook worden ondersteund, evenals andere Surface-apparaten. Hieronder vind je de hele lijst:

Samsung Galaxy Book5 360 | Intel Core Ultra Series 200

Samsung Galaxy Book5 Pro | Intel Core Ultra Series 200

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | Intel Core Ultra Series 200

Samsung Galaxy Book4 Edge | Qualcomm Snapdragon X

Surface Laptop 13-inch | Qualcomm Snapdragon X

Surface Pro 12-inch | Qualcomm Snapdragon X

Tegen de tijd dat deze functie beschikbaar is in de openbare versie van Windows 11, zouden er veel meer Copilot+ PC's moeten worden ondersteund. Traditionele Windows 11-pc's zullen deze functie voorlopig niet krijgen en Microsoft geeft niet aan of daar in de toekomst verandering in komt.