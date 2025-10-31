Nieuwste Windows 11-update bevat vervelende bug die je pc kan vertragen

De nieuwste Windows 11-update, die nog in de previewfase zit, heeft last van een vreemde bug bij Taakbeheer, plus ook van nog wat andere glitches.

Windows Latest laat weten dat het probleem met Taakbeheer (het programma dat je kan openen om je alle actieve processen op je pc te tonen, plus andere details) is dat het gewoon niet meer sluit wanneer je het probeert af te sluiten.

Het komt er dus op neer dat Taakbeheer niet meer sluit wanneer je op de 'X' rechtsboven in het venster klikt. Zo sluiten de meeste mensen natuurlijk hun programma's natuurlijk, dus het is vervelend als dit niet gewoon werkt. In dit geval blijft Taakbeheer dus gewoon openstaan en als je meerdere vensters van Taakbeheer hebt geopend, blijven ze dus ook allemaal draaien op de achtergrond.

Windows Latest toonde ook meerdere actieve Taakbeheer-vensters in screenshots en een video en openden zelfs 100 vensters om aan te tonen dat je in principe oneindig veel Taakbeheer-vensters kan openen (totdat je systeem het niet meer aankan in ieder geval).

Gelukkig is er wel een oplossing voor dit probleem. We komen verderop dan ook nog terug op deze manier om Taakbeheer toch nog te kunnen sluiten.

Eerst willen we nog even wat andere bugs belichten waar mensen mogelijk last van kunnen hebben als ze de nieuwste optionele Windows 11-update voor oktober (patch KB5067036) geïnstalleerd hebben. Eén van deze bugs is simpelweg dat de update zelf maar niet wil installeren. In de officiële Reddit-thread voor KB5067036 is meerdere keren gemeld dat de installatie mislukt is (en ook niet alleen de eerste keer). in sommige gevallen bereikt de update wel 100%, maar faalt hij vervolgens alsnog aan het einde van het proces.

Daarnaast zijn er ook meldingen gedaan van pc's die ineens niet meer werken na de update. Gelukkig zijn er niet heel veel van die meldingen. Zoals we eerder ook al aangaven, gaat het hier om een preview-release. Eén van de redenen waarom we dit soort optionele updates meestal maar overslaan, is dat de nieuwe toevoegingen in de update nog getest worden en dat er dus ook nog van alles mis kan gaan.

Dat is dus iets om in gedachten te houden als je eigenlijk van plan was om KB5067036 te installeren (om zo bijvoorbeeld toegang te krijgen tot het nieuwe Startmenu voor Windows 11).

Zo los je deze Taakbeheer-bug op

(Image credit: Microsoft)

Op Reddit zijn er meer dan genoeg meldingen te vinden van deze Taakbeheer-bug en dit probleem werd dan ook het eerst gemeld op deze website. Gelukkig kwam Reddit-gebruiker BNSoul ook al met een oplossing.

In plaats van op de 'X' te klikken, moet je het Taakbeheer-programma zelf selecteren binnen Taakbeheer en op 'Taak beëindigen' klikken. Dat wordt misschien wel een beetje vervelend als Taakbeheer heel vaak los in het rijtje staat (en niet samengevoegd), want dan moet je het dus voor elk venster doen.

Er is wel een wat sneller alternatief voor mensen met heel veel Taakbeheer-venster open. Windows Latest suggereert hiervoor een oplossing via een opdrachtprompt. Typ hiervoor 'cmd' in de zoekbalk van de Windows 11-taakbalk en klik vervolgens op 'Opdrachtprompt'. Kopieer daarna de opdracht hieronder en plak deze in het venster van Opdrachtprompt (en druk op Enter).

taskkill /im taskmgr.exe /f

Dit zal alle geopende Taakbeheer-vensters tegelijk sluiten.

Misschien vraag je je af waarom het een probleem is om Taakbeheer in meerdere vensters geopend te hebben. Nou, dat verbruikt gewoon veel systeembronnen, omdat ze allemaal constant je pc aan het monitoren zijn. Dat zal niet zo gauw een probleem zijn als je een paar van deze venster open hebt, maar bij een grotere hoeveelheid zal je toch wel tragere prestaties gaan merken, zeker als je ook nog verschillende andere programma's tegelijk gebruikt.

Hoe heeft Microsoft er nou eigenlijk voor gezorgd dat Taakbeheer niet meer fatsoenlijk werkt? En hoe is dat probleem ook niet gespot voor het uitbrengen van de update? Helaas gebeurt dit nou eenmaal bij updates. Aangezien het een optionele update is, zitten er dus ook wat meer risico's aan verbonden en kan je soms dus toch maar beter even wachten op de nieuwste functies.

De uiteindelijke release van deze update zal over minder dan twee weken waarschijnlijk uitgerold worden. Tegen die tijd zou dit probleem met Taakbeheer ook wel opgelost moeten zijn. Microsoft heeft momenteel de glitch zelf nog niet erkend, maar dat zal naar verwachting wel snel gebeuren.