Grote Windows 11-update op komst aan het begin van 2026, maar niet voor iedereen

Windows 11 25H2 is nog niet zo lang uit, maar er wordt al gesproken over de grote update van volgend jaar. De mogelijkheid bestaat dat er in 2026 twee grote updates komen. Op dit moment is dit slechts een gerucht dat Neowin heeft gespot en zelfs de bron weet niet zeker of er volgend jaar zowel een versie 26H1 als 26H2 zal zijn. Het lijkt er alleszins op dat er begin 2026 een grote update voor Windows 11 zal komen.

In een post op YouTube laat leaker PhantomOfEarth weten dat deze update niet voor de meesten bedoeld is. Hij zal alleen worden geïmplementeerd voor Copilot+ PC's met ARM-processoren. Deze nieuwe versie van Windows 11 zou bovendien verschijnen samen met de lancering van de eerste laptops met Snapdragon X2 Elite-chips (begin 2026).

PhantomOfEarth zegt het volgende: "Het lijkt erop dat Windows 11 versie 26H1 ALLEEN voor de lancering van Snapdragon X2 Elite zal verschijnen (deze versie zal NIET worden uitgebracht voor bestaande pc's, dat wordt 26H2)”. In theorie komt er begin 2026 een grote update voor Windows 11, maar de meeste pc's en laptops zullen deze niet krijgen.

Geduld is een mooie zaak

Voor de meesten zal de grote update voor volgend jaar dus, zoals verwacht, Windows 11 26H2 zijn. In feite verschilt dit niet veel van wat Microsoft deed met de introductie van de eerste Snapdragon X-laptops. Die ontvingen namelijk Windows 11 24H2 eerder dan alle andere laptops toen ze halverwege het jaar op de markt kwamen. Windows 24H2 werd pas in oktober 2024 breed uitgerold, een paar maanden nadat de eerste Copilot+ PC's met 24H2 te koop waren.

Het is nog steeds vrijwel zeker dat Windows 11 26H2 alle updates van 26H1 zal bevatten. Dit betekent alleen dat gebruikers van laptops zonder Snapdragon-chip iets langer moeten wachten. Deze update voor Windows 11 zal waarschijnlijk een aantal aanpassingen bevatten om ervoor te zorgen dat de nieuwe Snapdragon X2 Elite CPU's naar behoren werken. Dit is opnieuw iets dat bij versie 24H2 gebeurde.