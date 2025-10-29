Nieuwe Startmenu voor Windows 11 is hier, maar misschien kan je beter even wachten

Het nieuwe Startmenu voor Windows 11 is nu officieel voor iedereen beschikbaar, maar je hoeft je echt niet te haasten om hem in te schakelen.

Dit komt doordat hij onderdeel is van een gloednieuwe Windows 11-update, en dan specifiek een preview-release. Dit soort releases kunnen af en toe nog wat nadelen hebben, waar we verderop op terugkomen.

Volgens Microsoft is een belangrijk onderdeel van deze update: "Het vernieuwde Startmenu, ontworpen om je te helpen om sneller en soepeler toegang te krijgen tot je apps. De vernieuwde lay-out maakt het gemakkelijker dan ooit tevoren om te vinden wat je nodig hebt."

De veranderingen zorgen er onder andere voor dat je in één keer door het gehele paneel kan scrollen (de volledige lijst met apps zit niet meer achter een los paneel verborgen). Er zijn ook een paar nieuwe manieren om het menu te ordenen (per categorie en in een raster) om het vinden van apps nog eenvoudiger te maken.

Je krijgt ook de keuze om Microsofts paneel met aanbevelingen uit te schakelen en dat is een erg fijne optie. Ook het paneel voor een gekoppelde telefoon kan je uitschakelen als je het toch niet gebruikt.

Dit is een van de grotere designveranderingen in een lange tijd voor de interface van Windows 11. Daarom staan veel mensen misschien al te popelen om de update zo snel mogelijk te installeren. Er zijn echter ook een aantal redenen waarom je misschien nog maar beter even voorzichtig af kan wachten.

Beter nog maar even wachten en zien wat er gebeurt

(Image credit: Microsoft)

We snappen natuurlijk dat veel mensen graag meteen aan de slag willen met het nieuwe Startmenu, want er zijn wat handige veranderingen doorgevoerd. De interface moet nu wat flexibeler zijn (onder andere omdat je dus ook de aanbevelingen kan dumpen).

In dit geval denken we echter dat je beter nog even kan wachten, behalve als je echt overtuigd bent dat je het nieuwe Startmenu echt zo snel mogelijk nodig hebt.

Waarom raden we je aan om te wachten? Ten eerste, de update zit nog in de preview-fase. Dat betekent eigenlijk dus gewoon dat hij nog steeds getest wordt en dat kan betekenen dat nog niet alles helemaal soepel werkt. Waarschijnlijk zal het Startmenu zelf niet voor veel problemen zorgen, want dat is inmiddels al redelijk lang getest op dit punt (sinds de onthulling van ongeveer een halfjaar geleden). Het gaat meer om andere bugs die de preview-update met zich mee kan brengen. Gezien de vele Windows 11-problemen die we de laatste jaren zijn tegengekomen, maken dit soort updates ons altijd nog een beetje nerveus.

Daarnaast komt de cumulatieve update voor november er ook al over minder dan twee weken aan. Dat is de uiteindelijke versie van de update die nu dus nog in preview zit. Verder is er bij het vernieuwde Startmenu ook sprake van een "geleidelijke uitrol". Zelfs als je nu de preview-update installeert, is er dus geen garantie dat je meteen het nieuwe Startmenu krijgt.

Al deze factoren bij elkaar zorgen er dus voor dat wij denken dat je beter nog even kan wachten. Dat gezegd hebbende, als je echt meteen het nieuwe Startmenu wil gebruiken, kan je het altijd proberen. Misschien heb je geluk en verschijnt deze ook meteen na het installeren van de preview-update.

Het is het nog wel waard om te vermelden dat het niet uitmaakt of je momenteel Windows 11 24H2 of 25H2 gebruikt. Het is bij beide versies niet te voorspellen wanneer je het nieuwe Startmenu te zien krijgt en er lijkt geen versie te zijn die voorrang krijgt. Hij wordt tegelijkertijd naar beide versies uitgerold. Je hoeft dus niet nog eerst te zorgen dat je op de laatste versie (25H2) draait om toegang te krijgen tot het vernieuwde design.