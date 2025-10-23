Nieuwe Startmenu in Windows 11 is er sneller dan verwacht

Als je je afvroeg waar het vernieuwde Startmenu van Windows 11 gebleven was, ben je niet de enige. Na een radiostilte is er nu een update. Windows Central zag dat er een nieuwe testversie van Windows 11 in het Release Preview-kanaal staat. Dit is de laatste testfase voor Microsoft een openbare update uitbrengt en het betekent dat het nieuwe Startmenu binnenkort voor iedereen beschikbaar is.

Dit wordt wel geleidelijk uitgerold in de nieuwe preview-build, dus niet iedereen in het kanaal zal de update meteen krijgen. Hetzelfde zal waarschijnlijk gelden wanneer de update op grotere schaal wordt uitgerold.

Het nieuwe Startmenu bevat een aantal handige aanpassingen aan de lay-out, met nieuwe opties voor het bekijken van de lijst met geïnstalleerde apps op de pc. Bovendien kunnen Windows 11-gebruikers de aanbevelingen (die niet iedereen wil zien) uitschakelen.

Verder heeft Microsoft in deze nieuwe build stembediening verbeterd met ‘Fluid Dictation’, zodat je bij het dicteren met je stem betere resultaten krijgt. Concreet betekent dit dat stopwoorden (zoals ‘euh’ en ‘ah’) automatisch worden verwijderd en dat grammatica en interpunctie worden gecorrigeerd.

De taakbalk wordt eveneens verbeterd. Zo verandert het batterijpictogram voor laptops van kleur om de status aan te geven (groen als hij oplaadt, rood als hij bijna leeg is) en kan je ervoor kiezen om het batterijpercentage permanent weer te geven. Microsoft doet hier dus wat onze smartphones al jaren doen.

Klikken om te Doen heeft een aantal nieuwe trucjes op Copilot+ PC's, waaronder de mogelijkheid om tekst in een andere taal te selecteren om een vertaling te krijgen (die in de Copilot-app verschijnt). Verder zijn er enkele belangrijke fixes voor Windows Update. Wanneer je ervoor kiest om je pc te updaten en af te sluiten (met een update in behandeling), zal deze daadwerkelijk doen wat je hebt aangegeven en niet gewoon opnieuw opstarten zonder de update uit te voeren.

Een “onderliggend probleem waardoor Windows Update niet kan worden geïnstalleerd met fout 0x800f0983” is ten slotte opgelost. Hopelijk betekent dit dat we minder installatiefouten zullen zien bij Windows 11-updates.

Wanneer ontvang je het nieuwe Startmenu?

Nu het nieuwe Startmenu (en een heleboel andere dingen) zich in de laatste testfase bevinden, is de kans groot dat alles in de volgende maandelijkse patch voor Windows 11 zal verschijnen. Die wordt op 11 november uitgerold, dus in theorie hoeven we nog maar een paar weken te wachten.

Zelfs als het Startmenu deel uitmaakt van de november-update voor Windows 11, krijg je het niet per se meteen. Net als bij de huidige tests zal het geleidelijk worden uitgerold, zowel voor Windows 11 25H2 als 24H2. Hoe dan ook, het lange wachten is bijna voorbij.