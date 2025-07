Het heeft maar vier jaar geduurd, maar Windows 11 wordt nu eindelijk meer gebruikt dan Windows 10

Het heeft vrij lang geduurd, maar eindelijk staat Windows 11 wereldwijd op meer pc's dan Windows 10. Dat is tenminste het geval volgens de data van een onderzoeksbedrijf.

StatCounter heeft nieuwe statistieken gedeeld voor de maand juli waarin staat dat Windows 11 nu 52% uitmaakt van alle Windows-versies die wereldwijd worden gebruikt. Het aandeel van Windows 10 is nu gezakt tot 44,59%.

Dat is een flinke verandering ten opzichte van vorige maand. Toen had Windows 10 nog een voorsprong met 48,76% tegenover Windows 11 met 47,98%. In juni liep Windows 11 dus nog maar een klein beetje achter, maar nu heeft het besturingssysteem ineens een voorsprong van 7,4%.

Is dit dan het einde voor Windows 10 en zullen de laatste mensen eindelijk over gaan stappen naar Windows 11? Nou, dat kunnen we in ieder geval niet uitsluiten en het is ook duidelijk dat het einde voor Windows 10-ondersteuning eraan zit te komen. Over drie maanden, in oktober 2025, eindigt die ondersteuning namelijk.

Wij zijn er echter nog niet van overtuigd dat nu ineens iedereen gaat overstappen. In het verleden hebben we er nog voor gepleit dat je maar beter op tijd kon upgraden naar Windows 11 als dat een mogelijkheid was (gezien de specs van je pc). Nu staat er echter minder druk op. Waarom is dat het geval? Dat zullen we hieronder uitleggen.

Ondersteuning en de schroothoop

(Image credit: Microsoft)

Er is recent iets veranderd bij het uitgebreide Windows 10-ondersteuningsprogramma voor consumenten en het is het waard om dit hier nog even te benoemen. Microsoft heeft besloten om een alternatief te bieden voor de optie om 30 dollar te betalen die eerst een vereiste was voor verlengde ondersteuning. Als je dat bedrag betaalt, krijg je namelijk een extra jaar aan beveiligingsupdates voor Windows 10 (tot en met oktober 2026).

Nu hoef je dus niet meteen voor die betaalde optie te kiezen. je kan ook via de Windows Backup-app al de instellingen van je pc laten synchroniseren met de cloud. Als je dat doet, door in te loggen met een Microsoft Account, kan je gratis een jaar extra belangrijke veiligheidsupdates ontvangen. Dit geeft je nog iets langer de tijd om uit te vogelen wat je volgende stap is en dat is dus goed nieuws voor mensen die niet kunnen upgraden naar Windows 11 (vanwege de verhoogde systeemvereisten) of dat simpelweg niet willen.

Natuurlijk is 'gratis' nooit echt helemaal gratis en je betaalt hier dus met je data door toestemming te geven om je instellingen te synchroniseren. Sommige online opmerkingen hebben Microsoft dan ook beschuldigd van een soort chantage. We moeten hier wel aangeven dat de woorden die Microsoft gebruikt bij dit aanbod belangrijk zijn. Je synchroniseert niet al je persoonlijke data met OneDrive, maar alleen al je Windows-instellingen. Dat zal voor sommige mensen nog steeds te ver gaan, maar het is wel een belangrijke verschil.

Het synchroniseren van die instellingen kan in de toekomst ook handig zijn. Als je bijvoorbeeld in de toekomst met een nieuwe pc toch nog de overstap naar Windows 11 wil maken (of de volgende versie van Windows). Microsoft hoopt dan dus dat dit de overstap gemakkelijker moet maken en dat mensen daarom dan ook eerder voor deze optie zullen kiezen.

Wij denken niet echt dat dit een stiekeme poging van Microsoft is om je persoonlijke data in handen te krijgen, zoals sommigen suggereren. Dit klinkt nog als een vrij redelijke compromis. We snappen het echter ook als je toch wat terughoudend bent, maar je hoeft natuurlijk ook geen gebruik te maken van dit aanbod van Microsoft. Je kan ook betalen voor de verlengde ondersteuning (of 1.000 Microsoft Rewards-punten inzetten als je die hebt), of er dus toch voor kiezen om af te stappen van Windows 10 bij zijn 'End of Life' in oktober 2025.

Wat je ook doet, blijf niet gewoon Windows 10 gebruiken zonder veiligheidsupdates. Als je je zorgen maakt om Microsoft die jouw data in handen krijgt, dan moet je toch ook wel zorgen maken om hackers die je leven een hel kunnen maken door kwetsbaarheden in je pc te misbruiken die geen patch meer krijgen vanwege de verlopen ondersteuning.

We zijn er verder eigenlijk ook half van overtuigd dat Microsoft misschien nog meer dan een jaar extra aan ondersteuning zal aanbieden aan consumenten (net als wat het bedrijf doet voor andere bedrijven).

Dit nieuwe alternatief via Windows Backup is namelijk ook op het laatste moment verschenen en waarschijnlijk gedeeltelijk om te voorkomen dat iedereen het ineens heeft over een "schroothoop vol met Windows 10-pc's". Activisten maken zich namelijk ook terecht zorgen om de impact op het milieu die de nieuwe Windows 11-systeemvereisten van Microsoft zullen hebben (vooral de vereisten die updaten onmogelijk maken voor mensen die dat anders wel gewoon zouden doen, zoals mensen met een oudere CPU of een missende veiligheidsfunctie zoals TPM 2.0).

Het zou ons dan ook niet compleet verrassen als Microsoft nog een tweede jaar aan verlengde ondersteuning aanbiedt aan consumenten. Dat zouden wij ook juist een goed idee vinden. We zullen zien of dit ook echt gaat gebeuren, maar voor nu betekent de gratis optie in ieder geval dat niet iedereen haast hoeft te hebben om Windows 10 achter zich te laten. Misschien wel als je dus heel weinig vertrouwen hebt in Microsoft of als je geen Microsoft-account hebt en deze ook niet wil aanmaken (om je instellingen te synchroniseren).

Er zijn natuurlijk ook nog alternatieven voor Windows die je kan overwegen. Een van de meest logische alternatieven is overstappen naar een variant van Linux. In dat geval moet je dus wel bereid zijn om Microsofts ecosysteem te verlaten en de beperkingen van de Linux-distro waar je uiteindelijk voor kiest te accepteren. Het gaat daarbij voornamelijk om softwarecompatibiliteit en specifiek ook bij sommige pc-games).

In de tussentijd kunnen we in ieder geval verwachten dat er in de nabije toekomst nog meer mensen zullen overstappen naar Windows 11, maar misschien niet in zo'n razend tempo als sommige mensen misschien hadden verwacht. De extra keuzes die Microsoft heeft geïntroduceerd, geven iedereen namelijk iets meer tijd.