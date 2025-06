Microsoft is bezig met een geleidelijke update van Windows 11, met een verbeterde Xbox-app die is afgestemd op de nieuwe ROG Xbox Ally-handhelds en een nieuwe gamebibliotheek introduceert. Er komen ook nog andere wijzigingen aan.

Zoals gemeld door The Verge, vervangt Microsoft het Blue Screen of Death (BSoD) in Windows 11 door een Black Screen of Death. Het bedrijf wil blijkbaar beknoptere informatie bieden om gebruikers te helpen bij het oplossen van fouten.

Dit nieuwe ontwerp zou later deze zomer moeten worden uitgerold en het lijkt erop dat deze verandering deel uitmaakt van het grote upgrade-pakket dat is ontwikkeld voor gaming handhelds. Het kan echter (zoals The Verge suggereert) ook een reactie zijn op de CrowdStrike-storing van 2024.

De wijziging is zeker onverwacht, vooral omdat het oorspronkelijke ontwerp al tientallen jaren bestaat. We kunnen in ieder geval nog steeds de foutmelding kortweg "BSoD" blijven noemen. De foutcode blijft ook aanwezig, wat helpt om meer inzicht te krijgen in mogelijke problemen.

Was dit echt nodig?

(Image credit: Shutterstock)

Gezien de recente reputatie van Microsoft op vlak van updates, is de overgang naar het Black Screen of Death iets waar je je zorgen over kan maken. Het zou wel heel ironisch zijn als een wijziging aan het errorscherm een error oplevert. Bij voorkeur werkt dit wel meteen goed. Natuurlijk zullen er altijd wel een paar bugs zitten in verschillende Windows 11-versies, maar sommige updates eerder dit jaar waren heel problematisch.

Als dit zonder grote bugs wordt geïmplementeerd, is het wel gewoon een logische wijziging. Het zal vooral handig zijn voor gaming handhelds met Windows 11 vanwege de kleinere hoeveelheid tekst. Die zal daardoor makkelijker leesbaar zijn op het kleinere scherm.