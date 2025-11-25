Deze Linux-distro is een miljoen keer gedownload sinds het einde van Windows 10: moet Microsoft zich zorgen maken?

Een veelgeprezen versie van Linux weet blijkbaar vrij succesvol ex-Windows 10-gebruikers te overtuigen om over te stappen sinds het einde van de normale Windows 10-ondersteuning (ook al is er dus nog wel bijna een jaar langer ondersteuning via 'Extended Security Updates').

Tom's Hardware spotte dat de ontwikkelaar van Zorin OS opnieuw aan het opscheppen is over het aantal downloads van het besturingssysteem. Eerder werd ook al gevierd dat versie 18 van deze Linux-distro 100.000 keer gedownload was binnen twee dagen na zijn release.

Nu gaat het echter om een miljoen downloads, zoals een blogpost aangeeft: "We zijn erg blij om aan te kondigen dat Zorin OS 18 meer dan 1 miljoen downloads heeft vergaard in net iets meer dan een maand sinds zijn release, [en] dit breekt alle voorgaande records."

De ontwikkelaar van Zorin wijst er ook op dat 78% van de nieuwe downloads plaats hebben gevonden op (voormalige) Windows-pc's. Dit suggereert dus dat een groot aantal van de nieuwe gebruikers over zijn gestapt van Microsofts besturingssysteem naar Linux.

Zijn er nu dan dus binnen ongeveer vijf weken een miljoen nieuwe Zorin OS-gebruikers bijgekomen? Nou, niet per se, en hier komen we verderop op terug, maar het is alsnog een indrukwekkend aantal downloads voor een periode van iets meer dan een maand (sinds Microsoft de officiële ondersteuning voor Windows 10 heeft stopgezet).

Het klinkt iets indrukwekkender dan het daadwerkelijk is

Hoewel Zorin OS misschien een miljoen keer gedownload is sinds versie 18 van de distro gelanceerd is, op dezelfde dag dat Microsoft de ondersteuning voor Windows 10 stopzette, betekent dat natuurlijk niet per se dat een miljoen Windows-gebruikers zijn overgestapt naar deze versie van Linux.

Er werd dus aangegeven dat 78% van de downloads plaatvonden op Windows-pc's en dat zou in theorie dus gaan om ongeveer 780.000 mensen. Het feit dat Zorin OS via een Windows-pc is gedownload bevestigt echter niet meteen dat de eigenaar van die pc ook die pc zal omzetten naar Zorin OS. Dit soort mensen kunnen ook simpelweg meerdere pc's hebben en het besturingssysteem simpelweg op een andere (non-Windows) pc willen zetten. Misschien zitten er daarnaast ook mensen tussen die vooral benieuwd waren en Zorin wel gedownload hebben, maar het besturingssysteem nooit daadwerkelijk geïnstalleerd hebben. Of misschien hebben ze het wel kort uitgeprobeerd, maar daarna nooit meer aangeraakt.

Je snapt waarschijnlijk het punt dat we proberen te maken: er zijn meerdere mogelijke redenen voor deze downloads die niet meteen betekenen dat mensen volledig overstappen van Windows naar Zorin OS, ook al is de Linux-distro via een Windows-pc gedownload.

Dat wil niet zeggen dat dit geen teken is dat veel mensen van Windows 10 over zijn gestapt op Zorin OS, omdat ze bijvoorbeeld niet wilden of konden upgraden naar Windows 11. Een van de sterktepunten van Zorin is dat het juist erg herkenbaar moet zijn voor Windows-gebruikers, met een Windows-achtige desktopomgeving. Daarnaast is er een 'Lite'-versie van Zorin die volgens ons de beste keuze is als je een Linux-distro zoekt om op een wat oudere en/of zwakkere pc te zetten. Dat is misschien dus ook juist iets wat veel voormalige Windows 10-gebruikers nodig hebben als hun hardware dus ook te oud is voor Windows 11.

Hoeveel mensen vanaf nu ook echt Zorin zullen blijven gebruiken is natuurlijk een ander verhaal. Voor nu lijkt Zorin in ieder geval veel profijt te hebben van het rommelige einde van Windows 10, zelfs terwijl er dus een jaar extra gratis veiligheidsupdates beschikbaar is voor Microsofts vorige besturingssysteem. Mensen kunnen dus gewoon nog tot ergens in oktober 2026 Windows 10 blijven gebruiken, maar niet iedereen wil dit probleem uitstellen. Het wordt dan ook nog interessant om te zien waar de laatste Windows 10-gebruikers voor kiezen als de ondersteuning echt volledig stopt. Kopen ze dan een nieuwe Windows 11-pc? Of is Zorin OS, of een andere Linux-distro, dan toch verleidelijk genoeg om Linux een kans te geven?