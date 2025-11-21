Microsoft wil je pc stabieler en betrouwbaarder maken

Microsoft heeft uitgelegd hoe het Windows 11 betrouwbaarder wil maken met stuurprogramma's en een interessante nieuwe herstelfunctie. Er werd een hele reeks onthullingen gedaan in een lange blogpost van Microsoft over "innovaties op het gebied van Windows-beveiliging en veerkracht" (via Bleeping Computer). De post is voornamelijk gericht op bedrijven, maar heeft ook gevolgen voor consumenten.

Er zijn enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd met Windows 11-stuurprogramma's die eerder werden toegepast op antivirusapps, maar nu breder worden geïmplementeerd voor alle stuurprogramma's. Microsoft zegt het volgende: “Kortom, we leggen de lat voor het ondertekenen van stuurprogramma's hoger en maken het gemakkelijker om betrouwbare stuurprogramma's voor Windows te bouwen.”

Microsoft maakt duidelijk dat kernelmodusstuurprogramma's van derden nog steeds worden ondersteund in Windows 11 en zeker niet verdwijnen: “Grafische stuurprogramma's zullen bijvoorbeeld om prestatieredenen in kernelmodus blijven draaien.” In de blogpost wordt verder een reeks maatregelen voor nieuwe herstelfuncties besproken, waarvan een groot deel alleen betrekking heeft op het beheer van computerparken in een bedrijfsomgeving, maar er is één functie die ook zinvol is voor consumenten.

Dit is een aanvulling op de Quick Machine Recovery van Windows 11, waarmee een pc kan herstellen van een opstartfout (dat is althans de intentie). Deze functie heet point-in-time restore (PITR) en zet een pc met problemen terug naar een eerdere staat waarin hij wel werkte. Dit helpt bij het oplossen van verschillende problemen, waaronder problemen met updates, stuurprogramma-conflicten en configuratiefouten.

We hebben vernomen dat PITR getest gaat worden met een preview-versie die later deze week voor Windows 11 beschikbaar wordt.

Nog even geduld

PITR is ongeveer hetzelfde als de standaardoptie voor systeemherstel en deze functies hebben hetzelfde einddoel: de Windows 11-pc terugzetten naar een werkende staat nadat alle andere oplossingen gefaald hebben.

Op dit moment is systeemherstel echter een verouderde functie waar je niet veel vertrouwen in kunt hebben. Het idee achter PITR is dat het veel betrouwbaarder is en sneller werkt. Het de bedoeling van Microsoft om een meer complete, betere versie van systeemherstel te ontwikkelen die een momentopname maakt van het hele systeem en die ook lokale bestanden en apps omvat. Systeemherstel werkt namelijk alleen met systeembestanden en niet met andere bestanden of software.

Het addertje onder het gras is dat PITR via Intune wordt beheerd door systeembeheerders en, zoals gezegd, een zakelijke functie is. We zien niet in waarom het uiteindelijk niet op grotere schaal zou worden uitgerold. Systeemherstel is immers verouderd en moet worden vervangen.