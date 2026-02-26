De MacBook Pro met touchscreen kan een Dynamic Island krijgen, maar mist misschien één belangrijke functie

We horen nu al een tijdje dat Apple van plan is om later dit jaar een MacBook Pro met touchscreen uit te brengen. Nu lijkt dat idee nog waarschijnlijker door nieuwe details die Bloombergs Mark Gurman heeft gedeeld over Apple’s plannen. Er lijkt alleen wel één belangrijk onderdeel te missen op deze nieuwe MacBook Pro.

Gurman gaf in een nieuw verslag aan wat we kunnen verwachten. In dit legde hij onder andere uit dan de aankomende MacBook Pro waarschijnlijk een soort Dynamic Island krijgt, net als de beste iPhones, plus een nieuwe interface die zich focust op de touchbediening en zich aanpast aan je acties.

De implementatie van het Dynamic Island in de MacBook Pro zou volgens Gurman wel iets verschillen ten opzichte van de versie voor bijvoorbeeld de iPhone 17-serie. De versie voor de MacBook zit namelijk volgens Gurman om een soort 'punch-hole'-camera en zal dus "kleiner dan de pilvormige notch van huidige iPhones" zijn. Dit sluit misschien ook beter aan op het vernieuwde design van het Dynamic Island, dat naar verluidt ergens later dit jaar tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zal lanceren.

De nieuwe interface zal mogelijk geïntegreerd zijn in een OLED-display met touchscreenfunctionaliteit. Gurman gelooft dat Apple hier een systeem heeft gecreëerd dat zich aanpast aan jouw input, of je de laptop nou bedient met een traditionele muis en toetsenbord of met je vingers. Als je ervoor kiest om het touchscreen te gebruiken, dan zal macOS schijnbaar de bedieningsopties in beeld vergroten om het eenvoudiger te maken om ze aan te tikken.

Bij deze vernieuwde interface zou er ook sprake zijn van een menu dat je vinger omringt en dus bedieningsopties extra dichtbij brengt. Bepaalde menu's, zoals bijvoorbeeld het menu waarin je een emoji naar wens kan selecteren, krijgen ook een geoptimaliseerde interface voor touchbediening. Die stijl wordt dan geactiveerd wanneer je touchbediening gebruikt. Verder zou je ook bekende gebaren moeten kunnen gebruiken die bijvoorbeeld ook in iOS werken, zoals sneller scrollen en 'pinch-to-zoom'.

Hoe zit het met Face ID?

(Image credit: Future)

De invloed van iOS op het zogenaamde Dynamic Island en de touchinterface lijkt dus sterk aanwezig te zijn. Apple lijkt hiermee iOS en macOS weer een stapje dichter bij elkaar te brengen. Dat zagen we eerder ook al gebeuren bij de introductie van universele apps en tools zoals iPhone Mirroring (Synchrone iPhone-weergave) en Universele bediening.

Eén belangrijke feature die niet naar de nieuwe MacBook lijkt te komen, is Face ID. Dat is wel opmerkelijk, want op de iPhone is dit een van de belangrijkste onderdelen van het Dynamic Island. Gurmans verslag noemt echter nergens Face ID en het lijkt er dus op dat Mac-gebruikers het nog steeds moeten doen met Touch ID. Gurman claimde voorheen al dat Face ID op Mac nog jaren kan duren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Toch heeft Apple door de jaren heen wel meerdere patenten aangevraagd die hinten naar het gezichtsherkenning op een Mac. Het lijkt er dus op dat het bedrijf in ieder geval wel aan het overwegen is om deze feature aan zijn laptops toe te voegen. Voor nu lijkt Face ID dus echter nog niet naar de MacBook Pro te komen.

Apple zal de MacBook Pro met touchscreen naar verwachting tegen het einde van 2026 uitbrengen. Voor die tijd lijkt er echter ook nog een andere nieuwe versie van de laptop te verschijnen. Het gaat hier om een MacBook Pro met de optie voor M5 Pro- en M5 Max-chips, maar zonder Dynamic Island en touchscreen. Dat model zou ergens deze lente uit moeten komen (dus ergens tussen maart en mei).