De MacBook Pro met touchscreen kan een Dynamic Island krijgen, maar mist misschien één belangrijke functie

Waar is Face ID?

(Beeld: Future)
(Beeld: Future)

We horen nu al een tijdje dat Apple van plan is om later dit jaar een MacBook Pro met touchscreen uit te brengen. Nu lijkt dat idee nog waarschijnlijker door nieuwe details die Bloombergs Mark Gurman heeft gedeeld over Apple’s plannen. Er lijkt alleen wel één belangrijk onderdeel te missen op deze nieuwe MacBook Pro.

Gurman gaf in een nieuw verslag aan wat we kunnen verwachten. In dit legde hij onder andere uit dan de aankomende MacBook Pro waarschijnlijk een soort Dynamic Island krijgt, net als de beste iPhones, plus een nieuwe interface die zich focust op de touchbediening en zich aanpast aan je acties.

Hoe zit het met Face ID?

Face ID op Apple&#039;s iPhone X.

(Image credit: Future)

De invloed van iOS op het zogenaamde Dynamic Island en de touchinterface lijkt dus sterk aanwezig te zijn. Apple lijkt hiermee iOS en macOS weer een stapje dichter bij elkaar te brengen. Dat zagen we eerder ook al gebeuren bij de introductie van universele apps en tools zoals iPhone Mirroring (Synchrone iPhone-weergave) en Universele bediening.

Eén belangrijke feature die niet naar de nieuwe MacBook lijkt te komen, is Face ID. Dat is wel opmerkelijk, want op de iPhone is dit een van de belangrijkste onderdelen van het Dynamic Island. Gurmans verslag noemt echter nergens Face ID en het lijkt er dus op dat Mac-gebruikers het nog steeds moeten doen met Touch ID. Gurman claimde voorheen al dat Face ID op Mac nog jaren kan duren.

Toch heeft Apple door de jaren heen wel meerdere patenten aangevraagd die hinten naar het gezichtsherkenning op een Mac. Het lijkt er dus op dat het bedrijf in ieder geval wel aan het overwegen is om deze feature aan zijn laptops toe te voegen. Voor nu lijkt Face ID dus echter nog niet naar de MacBook Pro te komen.

Apple zal de MacBook Pro met touchscreen naar verwachting tegen het einde van 2026 uitbrengen. Voor die tijd lijkt er echter ook nog een andere nieuwe versie van de laptop te verschijnen. Het gaat hier om een MacBook Pro met de optie voor M5 Pro- en M5 Max-chips, maar zonder Dynamic Island en touchscreen. Dat model zou ergens deze lente uit moeten komen (dus ergens tussen maart en mei).

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

