iPhone 17 Pro Max vs iPhone 3GS: het resultaat van 16 jaar cameraverbeteringen

Daar lag hij dan, tussen allerlei andere verouderde smartphones, een witte iPhone 3GS. Toen we deze kleine 4,5-inch telefoon na heel wat jaren weer eens in onze handen hadden, vroegen we ons af of deze oude iPhone nog zou werken.

De iPhone 3GS is immers 16 jaar oud en dit specifieke model lag al een hele lange tijd gewoon ergens in een la. Er was maar één manier om erachter te komen of deze iPhone nog werkte, dus we hebben een oude iPhone-oplader tevoorschijn getoverd en het duurde niet lang voordat het klassieke Apple-logo weer te zien was op heet 3,5-inch display. We drukten op de fysieke homeknop, ontgrendelde de telefoon en werden weer geconfronteerd door een homescherm dat we al jaren niet meer gezien hebben.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Toen de iPhone 3GS weer volledig opgeladen was, begonnen we ons af te vragen wat we er eigenlijk nog mee konden doen. Wi-Fi werkte in ieder geval nog gewoon, dus we konden hem wel met het internet verbinden.

Bij alles wat we probeerden te doen op de telefoon duurde het wel even voordat de actie daadwerkelijk werd uitgevoerd. Zo moesten we bij elke letter die we intoetsten op het toetsenbord even wachten, maar het werkte goed genoeg voor waar we de telefoon in dit geval voor wilden gebruiken.

Wat was dat dan precies? Nou, we wilden graag de camera van deze oude smartphone vergelijken met de beste camera's die Apple nu te bieden heeft. Dat betekent dat we hem tegenover de iPhone 17 Pro Max hebben gezet.

Dit is niet helemaal een eerlijke vergelijking, aangezien de iPhone 3GS maar één camera heeft en de iPhone 17 Pro Max er vier heeft. Daarom hebben we deze vergelijking beperkt tot een vergelijking van die ene camera van de iPhone 3GS met de hoofdcamera van de iPhone 17 Pro Max.

Hieronder zie je het verschil tussen deze twee camera's op het gebied van specs:

Swipe to scroll horizontally iPhone 3GS iPhone 17 Pro Max 3MP-camera 48MP 'Fusion'-hoofdcamera: 24 mm, ƒ/1,78, 'sensor‑shift' optische beeldstabilisatie, 'Focus Pixels'

Puur gebaseerd op specs zie je dus al een enorm verschil. Daarnaast laat deze tabel natuurlijk ook nog niet eens zien wat de verschillen zijn tussen de chips die voor de beeldverwerking zorgen.

De iPhone 17 Pro Max draait op de A19 Pro en past vrij geavanceerde beeldverwerking toe dankzij onder andere Apple's 'Photonic Engine'. Hierbij worden er meerdere foto's genomen en wordt er ook andere data verzameld om vervolgens met behulp van wat machine learning je uiteindelijke foto te creëren.

De iPhone 3GS gebruikte daarentegen een simpele 600MHz Samsung-chip die eigenlijk niet heel veel bijdroeg aan het fotografieproces.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Natuurlijk is het dus ook vrijwel onmogelijk om de mogelijkheden van deze camera's direct met elkaar te vergelijken... of in ieder geval niet eerlijk. Wat we met deze vergelijking wel kunnen doen, is laten zien hoeveel beter de beste iPhone-camera is geworden in een relatief korte periode van 16 jaar. We zeggen relatief kort, omdat het voelt alsof de vooruitgang binnen dezelfde periode bij gewone camera's niet zo extreem groot lijkt.

Een trage start

Toen we voor het eerst de camera-app op de iPhone 3GS openden, gebeurde er helaas vrij weinig. We konden eventjes naar een animatie staren die normaal overschakelt naar de zoeker voor de camera. Eerst dachten we dat de telefoon dus gewoon niet meer helemaal goed werkte en dat deze vergelijking dus vrij snel afgelopen was, maar toen verscheen na een tijdje wachten toch eindelijk de volledige camera-app en was het tijd om foto's te maken.

Dat was echter niet het enige frustrerende obstakel. Hoewel de iPhone 3GS dus wel werkte en we er foto's mee konden maken, hield de (volledig opgeladen) batterij het maar voor een paar foto's vol, voordat hij ineens weer leeg was en het scherm zonder waarschuwing gewoon uitviel. De batterij is helaas gewoon na zoveel jaar niet veel meer waard, maar daar moesten we het maar mee doen.

(Image credit: Future)

De volgende paar dagen hebben we geprobeerd, wanneer mogelijk, om elke keer dat we een foto met de iPhone 3GS maakten, ook meteen een vergelijkbare foto te maken met de hoofdcamera van de iPhone 17 Pro Max. Om de iPhone 3GS nog een beetje een kans te geven, hebben we bij de iPhone 17 Pro Max nooit op het scherm getikt voor focus of de belichting aangepast. Het was gewoon een kwestie van 'point and shoot'.

Het is een beetje lastig om de resoluties van de foto's te vergelijken. De iPhone 17 Pro Max kan foto's maken met maximaal 48MP, maar schiet standaard 24MP-beelden met een resolutie van 5.712 x 4.248 pixels. De foto's van de iPhone 3GS zijn 2.048 x 1.536 pixels.

Alle foto's van de iPhone 17 Pro Max zijn gemaakt met een 16:9-beeldverhouding. De iPhone 3GS geeft je alleen de optie voor 4:3. We hebben geen enkele afbeelding hieronder bewerkt.

iPhone 17 Pro Max hoofcamera vs iPhone 3GS-camera

Deze foto's van een banaan laten meteen al duidelijk zien wat de grootste verschillen zijn op het gebied van beeldkwaliteit. De kleuren zien er bij de iPhone 3GS vrij flets uit. De foto is genomen in een omgeving met relatief weinig licht en dat bleek toch wel een uitdaging te zijn voor de 3GS. Dat is ook wel te zien aan de ruis in beeld. De banaan in de afbeelding van de iPhone 17 Pro Max spat echt van het scherm.

Image 1 of 2 iPhone 3GS (Image credit: Lance Ulanoff / Future) iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ook bij portretfoto's is het verschil heel groot. De camera van de iPhone 17 Pro Max heeft sowieso een breder gezichtsveld, waardoor er meer in het frame past, maar dit ging niet echt ten koste van het onderwerp van de foto (in dit geval Kate Kozuch van Tom's Guide).

Hier was weer vrij weinig licht aanwezig, waardoor de 3GS een redelijk grijs resultaat heeft afgeleverd. Een groot deel van Kate's gezicht wordt verborgen door schaduwen. De foto van de iPhone 17 Pro Max ziet er daarentegen weer kleurrijker en warmer uit. De huidtint ziet er veel accurater uit en je kan de individuele haren op haar hoofd van elkaar onderscheiden. Dat soort details gaan verloren bij de portretfoto op de iPhone 3GS.

Image 1 of 2 iPhone 3GS (Image credit: Lance Ulanoff / Future) iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het is bijna niet te geloven dat deze twee foto's hieronder van het treinplatform op hetzelfde moment van de dag zijn genomen. Toch zat er echt maar een paar seconden tussen de twee foto's. De iPhone 17 Pro Max levert hier duidelijk een beter beeld, maar toch heeft de look van de iPhone 3GS-afbeelding wel iets. Het zijn bijna alleen maar grijze en blauwe tinten, maar het zorgt wel voor een uniek effect, al is het dus niet bepaald waarheidsgetrouw.

Image 1 of 2 iPhone 3GS (Image credit: Lance Ulanoff / Future) iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Bij de afbeeldingen hieronder legt de iPhone 3GS de focus voornamelijk op de koplampen van de auto's en dat zorgt ook weer voor een uniek, maar niet heel accuraat resultaat. Het is over het algemeen gewoon weer een erg donkere foto, ook al is de foto wel overdag gemaakt. Het was wel bewolkt, dus dat was al genoeg om voor dit resultaat te zorgen. De iPhone 17 Pro Max biedt in dit geval weer een breder gezichtsveld en gewoon een meer samenhangend resultaat.

Image 1 of 2 iPhone 3GS (Image credit: Lance Ulanoff / Future) iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hieronder zie je de enige foto's uit deze serie die ook echt 's nachts zijn genomen. De iPhone 3GS geeft de lucht hier een groene tint en de auto's zien er erg wazig uit. De camera van de iPhone 17 Pro Max is bijna goed genoeg om de auto's scherp (en stil) in beeld te krijgen. De lucht ziet er hier wel onnatuurlijk fel uit, maar de iPhone 17 Pro Max wint de strijd in dit geval wel duidelijk als het om scherpte en details gaat.

Image 1 of 2 iPhone 3GS (Image credit: Lance Ulanoff / Future) iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De iPhone 3GS zorgt wel voor beelden met een interessante sfeer, maar de iPhone 17 Pro Max gaat beter om met uitdagende belichtingen. Een mistige omgeving, zoals in de foto's hieronder, betekent dat de grijze lucht meestal veel te fel wordt weergegeven. Bij de iPhone 3GS zorgt dat ervoor dat alles op de voorgrond donkerder wordt. Apple's moderne beeldverwerking op de iPhone 17 Pro Max weet echter de hele situatie beter te analyseren en meerdere belichtingen te combineren om een accurater eindresultaat te leveren.

Wat ook het vermelden waard is, is dat de camera-app van de iPhone 17 Pro Max een ingebouwde waterpas-tool heeft om ervoor te zorgen dat je foto's niet scheef zijn. De iPhone 3GS heeft die tool natuurlijk niet en daarom zie je in de foto hieronder bijvoorbeeld dat de Empire State Building een beetje naar rechts leunt.

Image 1 of 2 iPhone 3GS (Image credit: Lance Ulanoff / Future) iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het is vreemd om te bedenken dat we ooit foto's deelden die gemaakt waren door toestellen zoals de iPhone 3GS. De iPhone 3GS produceerde bij de foto hieronder een vrij onaantrekkelijk beeld van het eten. Het ziet er weer flets uit, met weinig kleur en ook niet veel diepte. Op de iPhone 17 Pro Max ziet het eten er toch wel veel verleidelijker uit.

Image 1 of 2 iPhone 3GS (Image credit: Lance Ulanoff / Future) iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Conclusie

Nadat we deze foto's met de iPhone 3GS hadden gemaakt, was het overigens ook nog een uitdaging om ze van de telefoon over te zetten naar een laptop. We probeerden de telefoon simpelweg aan te sluiten op een MacBook Air, maar hoewel die moderne laptop de telefoon wel herkende, verscheen hij niet als een schijf waar we bestanden vanaf konden halen.

Uiteindelijk moesten we de foto's via de mail versturen om ze van de telefoon te krijgen. De Safari-browser werkte nog net goed genoeg om ons te laten inloggen op Gmail en dit voor elkaar te krijgen.

De foto's in dit artikel laten niet alleen de grote verschillen zien tussen de camera's, de beeldsensors en de beeldverwerkingsmogelijkheden, maar benadrukken ook duidelijk de elementen van smartphonefotografie waar we eigenlijk niet meer bij stilstaan, maar die toch wel een grote impact hebben.

De nieuwste en beste smartphonecamera's doen heel veel om bijvoorbeeld beelden te stabiliseren, de belichting te fixen, voor accurate kleuren te zorgen en de juiste focus te bieden. Ze zorgen daarnaast natuurlijk ook gewoon voor veel scherpere beelden. Dat terwijl we dus op de iPhone 17 Pro Max 24MP-foto's hebben gemaakt. We hadden ook voor 48MP kunnen kiezen en zelfs in RAW kunnen fotograferen om nog meer controle te krijgen over de kleinste details.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het komt niet echt als een verrassing dat de iPhone 3GS deze strijd heeft verloren, maar toch had het oude toestel ook zijn voordelen. Dit kleine formaat maakt hem nog gemakkelijker om overal mee naartoe te nemen en de beelden geven ook gewoon een gevoel van nostalgie. En dit soort simpelere (en slechtere) beelden zijn voor sommige mensen tegenwoordig ook juist een look die ze interessanter vinden dan accuratere beelden van betere camera's. We zien niet voor niets ook dat oudere 'point-and-shoot'-camera's en filmcamera's weer wat populairder zijn geworden bij sommige jongere generaties.

Of de iPhone 3GS een goed alternatief is voor dat soort camera's is maar de vraag. Misschien als je er een nieuwe batterij in kan zetten en je genoeg geduld hebt om met de trage prestaties om te gaan.