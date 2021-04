OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro: il confronto

OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 sono i modelli di punta del colosso cinese per il 2021. I due offrono numerosi miglioramenti rispetto a OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 , in particolare con le nuove fotocamere ottimizzate da Hasselblad che mirano a correggere la storica lacuna degli smartphone OnePlus. In questo articolo, esamineremo i pro e i contro dei due dispositivi per capire qual è il migliore.

Vale la pena acquistare il modello Pro? È ora di scoprirlo.

OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro: disponibilità e prezzo

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (Image credit: Aakash Jhaveri)

Sia OnePlus 9 che OnePlus 9 Pro costano leggermente di più dei loro predecessori, rispettivamente OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

OnePlus 9 è disponibile in due configurazioni: quella da 8/128 GB costa 719 euro, mentre quella da 12/256 GB ha un prezzo di 819 euro.

Anche OnePlus 9 Pro è disponibile in due configurazioni: quella da 8/128 GB costa 919 euro, mentre quella da 12/256 GB viene commercializzata a 999 euro.

La differenza di prezzo tra i nuovi arrivati è di circa 200 euro.

Design

Immagine 1 di 2 OnePlus 9 (Image credit: Magnus Blix) Immagine 2 di 2 OnePlus 9 Pro (Image credit: Aakash Jhaveri)

OnePlus non ha fatto esattamente mosse di design audaci con OnePlus 9 Pro e OnePlus 9; hanno un aspetto ordinato, classico e sono ben costruiti; non hanno il “carattere” di un iPhone 12 o qualche chicca come il blocco posteriore di Samsung Galaxy S21 ; a differenziarli, c’è il display curvo e il sensore aggiuntivo della variante Pro. Mentre quest’ultimo è più o meno in linea con il design di OnePlus 8 Pro (salvo un modulo fotocamera meno prominente), OnePlus 9 rappresenta un po' una regressione: lo chassis dello smartphone è in plastica rinforzata, anziché alluminio, inoltre il pannello posteriore non è più in vetro, bensì in plastica.

Anche le colorazioni sono diverse: OnePlus 9 Pro è disponibile in Morning Mist (grigio), Stellar Black (nero) e Pine Green (verde), mentre OnePlus 9 è disponibile in Astral Black (nero), Arctic Sky (azzurro) e Winter Mist (viola chiaro).

OnePlus 9 Pro è 3 mm più alto e mezzo millimetro più stretto di OnePlus 9, poiché ha un display più ampio e cornici più sottili (è interessante notare che il suo display è meno curvo rispetto a quello di OnePlus 8 Pro, poiché gli utenti se ne sono lamentati).

Nonostante la differenza di dimensioni e materiali, il peso dei due è quasi lo stesso: 197 grammi per OnePlus 9 Pro e 192 grammi per OnePlus 9.

Entrambi gli smartphone sfoggiano il caratteristico pulsante per mutare il dispositivo con un clic.

Display

Immagine 1 di 2 OnePlus 9 (Image credit: Magnus Blix) Immagine 2 di 2 OnePlus 9 Pro (Image credit: TechRadar)

Il display di OnePlus 9 Pro è superiore a quello di OnePlus 9 sotto ogni aspetto: è più grande (6,7 ​​vs 6,55 pollici), più nitido (3216x1440 vs 2400x1080 pixel, ha dunque una densità superiore, 525 vs 402 ppi) ed è più luminoso (1300 vs 1100 nit); vanta anche una profondità colore superiore (10 bit).

Entrambi i display supportano una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (un bel passo avanti rispetto ai 90 Hz di OnePlus 8), ma quello di OnePlus 9 Pro vanta la tecnologia LTPO che varia la frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz, a seconda di ciò che viene visualizzato, risparmiando così energia. Il modello Pro si distingue anche per una maggiore frequenza di campionamento (funzione Hyper Touch), il che è utile quando si gioca.

Entrambi i display sono fantastici, ma lo schermo di OnePlus 9 Pro sembra essere avanti di mezza generazione. Ciò non stupisce considerato che il display di OnePlus 9 è lo stesso di OnePlus 8T .

Fianco a fianco, il display di OnePlus 9 Pro è chiaramente il più luminoso, colorato e meglio calibrato tra i due. Entrambi hanno un lettore di impronte digitali in-display che si è rivelato affidabile.

Comparto fotografico

OnePlus 9 Pro (Image credit: TechRadar)

OnePlus 8 Pro è stato il primo smartphone dell’azienda con un comparto fotografico convincente. OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 continuano il trend positivo.

OnePlus 9 presenta lo stesso obiettivo principale da 48 megapixel (Sony IMX689) di 8 Pro, ma senza la stabilizzazione ottica (OIS); in ogni caso cattura scatti luminosi e nitidi.

OnePlus 9 Pro porta le cose al livello successivo con il nuovo sensore personalizzato Sony IMX789 da 48 megapixel. I due smartphone beneficiano della nuova partnership con Hasselblad; sebbene il produttore di fotocamere svedese non sia ancora stato coinvolto lato hardware (se ne parla per OnePlus 10 o 11), ha rivolto la sua attenzione alla calibrazione del colore. Risultato? La precisione cromatica degli scatti è migliorata, inoltre c’è la possibilità di scattare foto in formato RAW a 12 bit.

Gli scatti di OnePlus 9 Pro sono migliori: i colori sono più intensi, si nota una maggiore gamma dinamica e più dettagli quando si ingrandisce l’immagine. L’aumento della gamma dinamica si deve alla tecnologia DOL-HDR (Digital Overlap High Dynamic Range); è simile all’elaborazione HDR delle macchine fotografiche.

La modalità Nightscape di OnePlus 9 Pro assicura foto più nitide e luminose rispetto al modello base; senza dubbio, ciò si deve all'inclusione di OIS.

OnePlus 9 Pro, a differenza di OnePlus 9, monta un teleobiettivo da 8 MP che può scattare foto con zoom ottico 3,3x. Il resto del pacchetto è identico: entrambi dispongono dell’obiettivo grandangolare Sony IMX766 (50 MP), che può catturare 3,2 volte più pixel dell'equivalente di iPhone 12 Pro Max . Il sensore presenta anche lenti freeform che consentono di ridurre la distorsioni dei bordi dell’immagine. Infine, c’è un obiettivo monocromatico da 2 MP ideale per gli scatti in bianco e nero.

I nuovi arrivati sono dotati della fotocamera frontale Sony IMX471 da 16 megapixel, che è un sensore soddisfacente.

Specifiche e prestazioni

OnePlus 9 (Image credit: Magnus Blix)

OnePlus 9 Pro ha dimostrato la propria superiorità in ogni categoria fino a ora, ma le differenze si fanno più labili dal punto di vista del processore. I due smartphone montano il processore Qualcomm Snapdragon 888, il chip di riferimento per i top di gamma Android del 2021.

Entrambi sono disponibili in configurazioni da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5. Le prestazioni dei due sono dunque alla pari, sebbene OnePlus 9 Pro abbia un piccolo vantaggio.

Nel test multi-core di Geekbench 5, OnePlus 9 Pro ha totalizzato 3739 punti contro i 3587 del modello base, un vantaggio piccolo, ma pur sempre un vantaggio.

Date le specifiche, non sorprende sia possibile riprodurre titoli impegnativi come PUBG Mobile con impostazioni grafiche al massimo e prestazioni eccezionali. Nel caso di OnePlus 9 Pro, ciò si traduce in risoluzione Quad HD e frame rate su Ultra.

La dissipazione è di tipo vapor chamber ed è molto ampia. Anche lo spazio di archiviazione è lo stesso (128 o 256 GB), tuttavia non può essere espanso poiché non c'è uno slot microSD.

Entrambi montano altoparlanti stereo con supporto a Dolby Atmos. OnePlus ha anche dotato entrambi di motori tattili migliorati e, naturalmente, entrambi supportano la rete 5G , tuttavia solo OnePlus 9 Pro supporta la banda mmWave.

Autonomia

Entrambi presentano batterie dual-cell per una capacità totale di 4500 mAh, il che si riflette sul loro peso.

Questa specifica potrebbe preoccupare i potenziali clienti di OnePlus 9 Pro: dopotutto quest’ultimo ha un display più ampio e luminoso da gestire.

La buona notizia è che OnePlus 9 Pro risolve tale inconveniente con la tecnologia LTPO che riduce i consumi. A differenza di OnePlus 9, lo schermo del Pro può scendere da 120 a 1 Hz.

Morale della favola, i due dispositivi vantano la stessa autonomia. Entrambi consentono di affrontare un'intera giornata lavoro senza problemi.

Rispetto a iPhone 12 e Samsung Galaxy S21, gli smartphone cinesi sono accompagnati da un caricabatterie, il Warp Charge 65T. Quest’ultimo consente una ricarica rapida da ben 65 W, che è molto più veloce di quella supportata da Samsung Galaxy S21 Plus o iPhone 12 Pro .

Warp Charge 65T può ricarica completamente la batteria in soli 28 minuti, il che è pazzesco.

Purtroppo, solo OnePlus 9 Pro supporta la ricarica wireless veloce da 50 W, che permette di ricaricare completamente la batteria in soli 43 minuti (occorre acquistare l’opportuno caricatore separatamente). OnePlus 9 si accontenta di una ricarica wireless da 15 W.

Conclusioni

OnePlus 9 Pro (Image credit: TechRadar)

OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 sono smartphone Android di fascia alta molto competitivi.

Il primo è il top di gamma dell’azienda per il 2021 e presenta componenti all’avanguardia, mentre il secondo è progettato per imporsi su Samsung Galaxy S21 e iPhone 12 grazie a un prezzo molto aggressivo.

OnePlus 9 Pro è senza dubbio il migliore dei due: ha uno schermo migliore e un comparto fotografico più avanzato, oltre che un design premium e il tutto in un pacchetto non molto più grande o più pesante.

Coloro che non possono spendere più di 900 euro per uno smartphone, troveranno in OnePlus 9 un prodotto di prim'ordine e con un eccellente rapporto qualità-prezzo.