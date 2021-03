OnePlus 9 vs Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12: il confronto

OnePlus 9 è uno degli smartphone di fascia alta più ambiti del 2021 e, grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo, potrebbe sottrarre non pochi clienti ai due titani del settore, Samsung Galaxy S21 e iPhone 12 .

Tutti e tre offrono prestazioni fantastiche e sono i modelli “entry-level” delle rispettive gamme, quindi non i migliori, ma il loro prezzo relativamente inferiore potrebbe renderli attraenti agli occhi dei consumatori.

Tutti vantano specifiche di fascia alta e prezzi salati, ma le differenze non mancano: uno ha il processore più veloce, uno il display migliore, uno il comparto fotografico migliore e così via.

Fatte queste premesse, abbiamo redatto un dettagliato confronto tra OnePlus 9, Samsung Galaxy S21 e iPhone 12, per aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Design

OnePlus 9 ha un pannello posteriore in Gorilla Glass (vetro) curvo, uno chassis in plastica rinforzato con fibra di vetro, uno schermo piatto con cornici molto sottili e un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale. Sul retro, nell'angolo in alto a sinistra, c'è il classico blocco posteriore. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Winter Mist (viola chiaro), Arctic Sky (azzurro) e Astral Black (nero); misura 160 x 74,2 x 8,7 mm e pesa 192 grammi.

Samsung Galaxy S21 ha una cover in plastica, il che potrebbe far storcere il naso ad alcuni clienti; ha una scocca in metallo, uno schermo piatto con cornici sottili e un foro in alto al centro per la fotocamera frontale. Sul retro, nell'angolo in alto a sinistra, c’è il classico blocco rettangolare.

Samsung Galaxy S21 è disponibile nelle colorazioni Phantom Grey (grigio), Phantom White (bianco), Phantom Violet (viola chiaro) e Phantom Pink (rosa); misura 151,7 x 71,2 x 7,9 mm e pesa 171 grammi; vanta anche la certificazione IP68, quindi è impermeabile ad acqua e polvere.

iPhone 12 (Image credit: TechRadar)

Infine c’è iPhone 12 con il suo pannello posteriore in Gorilla Glass, i bordi in metallo e uno schermo piatto con cornici relativamente sottili, peccato per il grande notch (tacca) centrale che ospita la fotocamera frontale. Il blocco posteriore si trova nell'angolo in alto a sinistra, ma è quadrato rispetto a quello rettangolare dei due rivali.

iPhone 12 è disponibile nelle colorazioni nero, bianco, rosso, verde e blu; misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm e pesa 164 grammi; come il Galaxy S21, vanta la certificazione IP68, ma è impermeabile fino a 6 metri di profondità rispetto ai 1,5 metri del dispositivo coreano.

OnePlus 9 (Image credit: Future)

OnePlus 9 è dunque il più grande e pesante dei tre, mentre iPhone 12 è il più piccolo e leggero. Quest’ultimo si distingue anche, nel bene e nel male, per la spessa tacca centrale, ma è anche il più resistente all'acqua, a differenza di OnePlus 9 che non presenta alcuna certificazione. Samsung Galaxy S21 è l’unico con una cover in plastica, mentre OnePlus 9 è disponibile in sole tre colorazioni.

Display

OnePlus 9 ha lo schermo più ampio fra i tre; misura 6,55 pollici ed è un modello AMOLED Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con una densità di 402 PPI (pixel per pollice), una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un formato di 20:9. Il pannello supporta HDR10+ e vanta una luminosità massima di 1.100 nit.

Samsung Galaxy S21 ha uno schermo AMOLED Full HD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,2 pollici, con una densità di 421 PPI, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un formato di 20:9, il supporto a HDR10+ e una luminosità massima di ben 1.300 nit.

iPhone 12 ha uno schermo OLED Full HD+ (1170 x 2532 pixel) da 6,1 pollici per una densità di 460 PPI; vanta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, un formato di 19,5:9, il supporto a HDR10 e una luminosità massima di 1.200 nit.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

OnePlus 9 ha dunque lo schermo più ampio, mentre iPhone 12 quello più piccolo e con la minore frequenza di aggiornamento (60 Hz).

Nel complesso, i display dei tre prodotti sono abbastanza simili, con risoluzioni, proporzioni e livelli di luminosità comparabili.

In pratica, tutti offrono una buona esperienza visiva, ma nessuno di loro ha una risoluzione QHD+ (1440p) come Samsung Galaxy S20 Ultra .

OnePlus 9 (Image credit: Future)

Comparto fotografico

OnePlus 9 presenta tre obiettivi posteriori: uno principale da 48 MP (f/1.8), uno grandangolare da 50 MP (f/2.2) e uno monocromatico da 2 MP (serve per gli scatti in bianco e nero).

Il comparto fotografico di OnePlus 9 è stato ottimizzato dalla nota azienda Hasselblad e ora offre una fedeltà cromatica alquanto superiore a quella dei predecessori. Il sensore grandangolare vanta una lente freeform che permette di ridurre al minimo la distorsione ai bordi delle foto; funziona anche come fotocamera macro.

OnePlus 9 vanta anche diverse modalità di scatto che, insieme a quelle classiche, offrono molte possibilità agli utenti esperti. Il dispositivo può registrare video in 8K a 30 fps. La fotocamera frontale da 16 MP (f/2.4) non è male.

OnePlus 9 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 dispone di tre obiettivi posteriori: uno primario da 12 MP (f/1.8), un teleobiettivo da 64 MP (f/2.0, con capacità di zoom ottico 3x) e uno grandangolare da 12 MP (f/2.2).

Sebbene quest’ultimo non possa beneficiare della collaborazione di Hasselblad, sospettiamo che molte persone preferirebbero il suo teleobiettivo da 64 MP a quello monocromatico da 2 MP di OnePlus 9.

Galaxy S21 supporta una vasta gamma di modalità fotografiche tra cui Scatto singolo, che effettua una varietà di foto e video con tutti gli obiettivi per poi proporre i migliori risultati. Il dispositivo può registrare video in 8K a 24 fps. La fotocamera frontale da 10 MP (f/2.2) è adeguata per i social e le videochiamate.

iPhone 12 (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 ha due obiettivi posteriori: uno principale da 12 MP (f/1.6) e uno grandangolare da 12 MP (f/2.4). Sulla carta, il melafonino è il peggiore, ma la qualità degli scatti è eccellente, inoltre se la cava bene anche in condizioni di scarsa luminosità; in effetti, la sua modalità notturna è la migliore, ma ci sono altri aspetti degni di nota come la possibilità di registrare video in 4K e Dolby Vision . La fotocamera frontale da 12 MP (f/2.2) è la migliore dei tre.

Nel complesso, tutti i prodotti vantano sensori impressionanti, a modo loro. OnePlus da parte sua ha lavorato duramente per colmare il divario con i rivali di sempre.

Autonomia

OnePlus 9 ha la batteria più capiente tra i tre: monta un’unità da 4.500 mAh e supporta la ricarica cablata da 65 W che può portare la batteria da o a 100 in circa mezz’ora. Lo smartphone cinese supporta anche la ricarica wireless da 15 W.

Samsung Galaxy S21 monta una batteria da 4.000 mAh; supporta la ricarica cablata da 25 W, quella wireless da 15 W e quella wireless inversa da 4,5 W.

iPhone 12 ha una batteria da 2.815 mAh; supporta la ricarica cablata da 20 W e quella wireless da 15 W.

OnePlus 9 (Image credit: Future)

Considerate le dimensioni, vi aspettereste che l’autonomia dell'iPhone 12 sia la peggiore eppure, durante i test, il melafonino si è rivelato alla pari del rivali. Tutti durano circa un giorno.

Tali risultati sono in parte dovuti alla minore frequenza di aggiornamento dello schermo dell'iPhone 12. È chiaro che OnePlus 9 sia il migliore dei tre in questo ambito.

Specifiche e funzionalità

I prodotti presentano chip di ultima generazione. OnePlus 9 e Samsung Galaxy S21 hanno specifiche molto simili: il primo monta il processore Snapdragon 888 ed è disponibile in versioni con 8 e 12 GB di RAM, mentre il secondo monta il processore Exynos 2100 ma è disponibile solo con 8 GB di RAM. OnePlus 9 ha dunque un leggero vantaggio, sulla carta.

iPhone 12 presenta l’eccellente processore A14 Bionic, ma solo 4 GB di RAM. La buona notizia è che il prodotto offre comunque prestazioni al top.

iPhone 12 (Image credit: TechRadar)

Lato storage, OnePlus 9 e Samsung Galaxy S21 sono disponibili in due modelli da 128 o 256 GB, mentre iPhone 12 nei tagli da 64, 128 o 256 GB. Nessuno dei tre ha uno slot per schede microSD, ma tutti supportano il 5G . OnePlus 9 e Samsung Galaxy S21 eseguono Android 11 (anche se con le rispettive skin), mentre iPhone 12 esegue iOS 14. Il sistema operativo è una delle maggiori differenze del confronto, ma sta all’utente decidere quale sia il migliore.

Solo OnePlus 9 e Samsung Galaxy S21 hanno un lettore di impronte digitali (in-display).

Disponibilità e prezzo

OnePlus 9 è disponibile in due varianti: quella da 8/128 GB costa 719 euro, mentre quella da 12/256 GB costa 819 euro. Le spedizioni cominceranno a inizio aprile.

Samsung Galaxy S21 è disponibile in una sola configurazione da 8/128 GB che costa 879 euro, tuttavia presto sarà disponibile una versione da 8/256 GB al prezzo di 929 euro.

iPhone 12 è disponibile in tre configurazioni: quella da 64 GB costa 939 euro, quella da 128 GB costa 989 euro, mentre quella da 256 GB ha un prezzo di 1.109 euro; tutte le varianti hanno 4 GB di RAM.

A quanto pare, OnePlus 9 è il più conveniente.

Vale anche la pena sottolineare che il modello base di iPhone 12 ha la metà dello spazio di archiviazione degli altri due.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Conclusioni

OnePlus 9 ha lo schermo più grande, sebbene sia anche il più grande e il più pesante dei tre; ha anche la batteria più capiente, la ricarica cablata più veloce ed è disponibile in una configurazione da ben 12 GB di RAM; è anche l'unico con un obiettivo monocromatico dedicato e il più economico dei tre, ma non offre la certificazione IP68 degli altri due.

Samsung Galaxy S21 è l'unico con un teleobiettivo e la ricarica wireless inversa; peccato per la cover in plastica.

iPhone 12 non è un granché sulla carta: ha meno obiettivi rispetto ai rivali, uno schermo più piccolo, una frequenza di aggiornamento inferiore e la batteria più piccola.

Detto questo, il melafonino è il più resistente dei tre e funziona molto meglio di quanto la scheda tecnica suggerisca; è anche l'unico a eseguire iOS; alcune persone preferiranno il suo schermo più compatto, ma non il prezzo salatissimo.

Questo è quanto. Se volete il meglio del meglio, dovrete valutare i top di gamma dei rispettivi produttori: OnePlus 9 Pro , Samsung Galaxy S21 Ultra e iPhone 12 Pro Max .