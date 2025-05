Aujourd’hui, TCL a annoncé les prix et la disponibilité de sa nouvelle série de téléviseurs mini-LED QM8K. Ces modèles remplacent les QM851G, fleurons de la marque en 2024 et salués comme l’un des meilleurs téléviseurs testés par TechRadar. D’après TCL, cette nouvelle gamme propose « jusqu’à 35 % de zones de gradation supplémentaires et jusqu’à 65 % de luminosité maximale en plus » par rapport à la série QM7K de milieu de gamme.

À ce jour, TCL n'a pas annoncé officiellement la disponibilité de la série QM8K en France. Cependant, le modèle équivalent pour le marché européen, le TCL C8K, a déjà été lancé au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. Il est donc probable que la série C8K soit proposée en France dans un avenir proche.

Les nouveaux téléviseurs seront commercialisés dans des tailles d’écran allant de 65 à 98 pouces. Les modèles 65 et 85 pouces sont déjà disponibles aux US, tandis que les versions 75 et 98 pouces arriveront le mois prochain. Voici les prix de la série QM8K :

QM8K 65 pouces : $2,299.99

QM8K 75 pouces : $2,999.99

QM8K 85 pouces : $3,799.99

QM8K 98 pouces : $6,499.99

Parmi les caractéristiques clés de la série QM8K figure le nouveau panneau CrystGlow WHVA avec finition ZeroBorder. Cette nouvelle conception inclut un traitement antireflet pour réduire l’éblouissement et offre un angle de vision ultra-large. TCL affirme que cette technologie « élimine quasiment tout décalage de couleur, avec un angle de vision colorimétrique 40 % plus large » que celui de la série QM851G de l’an dernier.

La mention ZeroBorder désigne la bordure extrêmement fine de 3 à 4 mm entre le bord du téléviseur et l’affichage. Ce design a été rendu possible grâce à un moulage monobloc en alliage d’aluminium de qualité aérospatiale, associé à un film céramique anodisé qui stabilise la dalle.

Autre nouveauté de la série QM8K : le système Halo Control développé par TCL. Celui-ci repose sur une puce LED « Super High Energy », une micro-lentille « Super Condensée », un contrôleur de rétroéclairage 23 bits et un algorithme de lumière dynamique. L’objectif est d’améliorer la précision des couleurs et de limiter les artefacts lumineux (ou « halos ») propres au rétroéclairage mini-LED. Le nombre de zones de gradation locale a également augmenté, atteignant jusqu’à 3 500 pour le modèle de 98 pouces.

Les téléviseurs QM8K de TCL bénéficient d’un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz et de la certification FreeSync Premium Pro pour le jeu vidéo. Ils sont compatibles avec les formats Dolby Vision et HDR10+, et intègrent une section audio signée Bang & Olufsen, avec haut-parleurs verticaux pour restituer le son Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

La série QM8K fonctionne sous Google TV, avec une interface améliorée, la commande vocale mains libres, ainsi qu’un mode Art piloté par intelligence artificielle. Tous les modèles disposent d’un tuner ATSC 3.0 intégré pour les diffusions NextGen TV.

Angle de vision ultra-large : un ajout bienvenu

Une nouvelle fonctionnalité d'angle de vision ultra-large dans la série QM8K pourrait en faire un téléviseur idéal pour regarder le sport. (Image credit: Future)

L’un des principaux défauts des téléviseurs mini-LED et LED classiques réside dans la perte d’uniformité en dehors de l’axe central. En d’autres termes, le contraste et les couleurs se dégradent dès que le spectateur ne se trouve plus en face de l’écran, ce qui affecte considérablement la qualité d’image.

Lors du test du modèle QM851G de TCL, TechRadar avait salué sa qualité d’image globale, mais avec une réserve : le manque d’uniformité hors axe. Le test indiquait que les « couleurs et le contraste s’estompaient depuis des angles de vue excentrés ». Ce facteur avait justifié l’attribution de 4,5 étoiles au lieu de 5, empêchant le téléviseur d’obtenir une recommandation totale pour un usage sportif.

Les meilleurs téléviseurs OLED ne souffrent pas de ce problème, et certains modèles mini-LED haut de gamme ont intégré des technologies pour améliorer l’angle de vision. Selon les données communiquées par TCL, la série QM8K afficherait un angle de vision 40 % plus large, laissant espérer une nette amélioration pour les spectateurs installés de biais.

Le test complet du TCL QM8K sera bientôt publié par TechRadar, avec davantage de détails à venir.