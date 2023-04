Test de la Polar Ignite 3 : une montre de running milieu de gamme pour les passionnés de fitness

La Polar Ignite 3 est certainement très séduisante sur le plan esthétique, mais si vous vous plongez dans ses fonctionnalités, vous risquez d'être un peu déçu, principalement à cause des performances logicielles légèrement instables. Il y a beaucoup de statistiques et une application qui présente tout de manière agréable. Cela étant dit, obtenir des informations de la montre, utiliser l'application Polar Flow ou se servir de l'appareil en déplacement peut souvent sembler laborieux et un peu décevant. La Polar Ignite est très prometteuse, mais elle n'est pas suffisamment supérieure à la Ignite 2.

Polar Ignite 3 : test en une minute

La Polar Ignite 3 fait suite à la très impressionnante Polar Ignite 2, qui a vu le jour en 2021. Deux ans, c'est long dans le monde en constante évolution de la technologie des smartwatches. Polar a donc revu le design de l'Ignite, déjà excellent et indéniablement séduisant, pour en tenir compte.

La bonne nouvelle, c'est qu'elle offre toujours le même bon rapport qualité-prix, se situant dans la catégorie des tarifs intermédiaires, ce qui en fait une option abordable pour ceux qui recherchent l'une des meilleures montres running à un prix abordable.

L'écran AMOLED lumineux est un point fort indéniable, mais il y a aussi de nouvelles fonctions, notamment le GPS multibande (qui le met au niveau des Garmins de milieu de gamme) et des outils statistiques puissants comme SleepWise, qui s'avère impressionnant pour surveiller votre niveau de sommeil. Son design svelte et très léger assure un port confortable au poignet, même pendant le sommeil.

Malheureusement, la Polar Ignite 3 souffre également d'une autonomie de batterie peu impressionnante et d'une interface tactile qui semble souvent lente, à la limite du bug. Si vous pouvez vous accommoder de ce côté frustrant, ce modèle offre un très bon rapport qualité-prix, même si de meilleures options existent dans ce budget.

Polar Ignite 3 : caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la Polar Ignite 3 : Caractéristiques Polar Ignite 3 Prix 329,90 € Dimensions 43 x 43 x 9.5 mm Poids 37g Boîtier / cadre Plastique/acier inoxydable Écran Verre Gorilla AMOLED 416 x 416 px GPS ? GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU Autonomie de la batterie 120 heures (30 heures GPS) Connection Bluetooth Résistant à l'eau ? Oui, 30m

Polar Ignite 3 : prix et disponibilité

329,90 €

La Polar Ignite 3 est disponible dès maintenant, directement auprès de Polar ou via de nombreux points de vente en ligne. Son prix de vente conseillé est de 329,90€.

Polar Ignite 3 : design

Écran AMOLED brillant et solide

Forme fine

Choix de couleurs agréables

La Polar Ignite 3 est très séduisante sur sa boîte, mais ce n'est qu'en sortant la montre de son emballage que l'on se rend compte de la qualité de cette création tout en finesse. Elle ne fait que 9,5 mm d'épaisseur et ne pèse que 35 grammes, tout en disposant d'un écran tactile spacieux.

L'écran de 1,28 pouce est peut-être le point fort de ce modèle qui, une fois allumé, est magnifique à regarder, avec des couleurs précises, claires et particulièrement éclatantes. Le bord de l'écran présente un ensemble soigné de rainures verticales, bien qu'il semble susceptible d'accumuler des marques et des rayures au fil du temps.

Elle est disponible dans un certain nombre de coloris, notamment Night Black, Purple Dusk, Greige Sand et Brown Copper, ce qui permet de répondre à tous les goûts. L'exemplaire que nous avons examiné était le modèle Brown Copper, qui était livré avec un bracelet de rechange dans la boîte, pour les cas où l'usure aurait raison de l'original.

La boîte contient également une sélection de micro-manuels pour à peu près toutes les langues, ainsi qu'un câble de chargement USB, qui se fixe à la montre au moyen d'un clip magnétique situé au dos.

Le logiciel Polar Flow qui l'accompagne est très bien conçu et propose de nombreux indicateurs détaillés. Les graphiques historiques complets de tous les principaux points de données sont disponibles sans frais d'abonnement supplémentaires. Le logiciel n'est pas aussi intuitif qu'il pourrait l'être : il délaisse les évaluations du sommeil et de la condition physique au profit de graphiques complexes et d'analyses approfondies des données, ce qui le destine davantage aux coureurs réguliers et aux spécialistes des données qu'aux adeptes du style de vie et de la performance.

Néanmoins, une fois que vous avez compris où tout se trouve, il est assez complet sur le plan des données.

Design : 4/5

Polar Ignite 3 : fonctionnalités

SleepWise surveille de près le sommeil

Les widgets personnalisables fonctionnent bien

L'application Polar Flow est bien conçue

Si elle est incontestablement belle, la Polar Ignite est un peu moins impressionnante sur le plan des fonctionnalités typiques propres ayx smartwatches. À première vue, elle dispose de la plupart des fonctionnalités dont vous avez besoin, avec des services de notification pour les e-mails et les messages, des alarmes, des minuteries et la possibilité de contrôler votre musique, le tout logé dans l'interface. Mais en creusant un peu, on s'aperçoit qu'il y a des oublis. Il n'y a aucun moyen d'effectuer des paiements sans contact, ce qui est pourtant de plus en plus intéressant pour les personnes qui se rendent à la salle de sport ou qui courent et qui ne veulent rien emporter d'autre avec elles.

De même, il n'y a aucun moyen de répondre aux appels, et vous ne pouvez pas non plus envoyer un SMS depuis la montre, mais seulement en recevoir un. En fait, si vous voulez vraiment profiter de la Polar Ignite 3, vous devrez probablement emporter votre téléphone avec vous, car vous en aurez besoin pour accéder à votre collection de musique en raison de l'espace de stockage limité sur la montre elle-même.

Le système GPS peut suivre votre itinéraire lors d'une course localisée mais, là encore, les fonctionnalités sont un peu décevantes. Il est dommage que la montre soit si étroitement liée à votre téléphone, surtout lorsque l'interface utilisateur promet tant dès le premier coup d'œil.

SleepWise analyse assez bien vos habitudes de sommeil, tout comme Nightly Recharge, qui vous informe sur la façon dont votre corps gère le stress. Le service FitSpark de Polar propose des suggestions d'exercices à la demande, qui prennent intelligemment en compte votre charge d'entraînement et vos besoins de récupération. Par exemple, le lendemain d'une course difficile, il vous recommandera un exercice moins intense qu'un jour où vous êtes complètement rétabli et où vous avez un meilleur score de récupération nocturne. Les conseils vocaux fournis par la montre pendant l'entraînement constituent un autre ajout intéressant.

Mais c'est au niveau des caractéristiques et des fonctions que la frustration se fait sentir : nous avons trouvé que les tâches de base, comme le démarrage d'une séance de cross-trainer, étaient instables et loin d'être intuitives. Les personnes qui font de l'exercice veulent un accès rapide et facile avec des commandes simples d'arrêt et de démarrage, ce qui ne semble pas être le cas avec la Polar Ignite 3. Il y a trop de manipulations sur le cadran de la montre, pas assez d'immédiateté. Personne ne veut perdre de temps à la salle de sport.

Fonctionnalités : 3/5

Polar Ignite 3 : performances

Le GPS à double fréquence est solide

Le processeur le plus récent est un pas en avant

La répartition des sources d'énergie est intéressante

Alors que tout paraît bien au départ, tant au niveau de l'apparence que des fonctionnalités, c'est une fois que l'on commence à utiliser la Polar Ignite 3 que certaines lacunes commencent à apparaître. Après l'installation de l'application Polar, le processus de configuration s'est montré correct, mais pas aussi fluide que certains de ses homologues. Par la suite, la Polar Ignite 3 s'est également révélée assez peu convaincante lors de la synchronisation, et il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour que le processus s'enclenche.

Ce qui est le plus ennuyeux, c'est la façon dont cette montre fonctionne au quotidien, qui est loin d'être simple. Elle semble souvent ne pas répondre, ce qui crée une certaine confusion quant à savoir si elle fait quelque chose ou non. Cela signifie une interaction répétée avec l'écran ou une pression sur le bouton de retour situé sur le côté gauche de la monture.

En soi, ce bouton semble assez rigide et peu réactif. Il est compréhensible d'avoir un bouton qui ne peut pas être pressé par inadvertance, afin d'éviter l'annulation des séances d'entraînement et autres, mais il est un peu trop difficile à manipuler pour son utilité.

L'autonomie de la batterie n'est pas très bonne non plus. Polar indique que vous pourrez tenir jusqu'à cinq jours en mode montre ou jusqu'à 30 heures d'entraînement continu en utilisant les fonctions GPS et de suivi de la fréquence cardiaque. C'est peut-être vrai, mais nous avons trouvé que la batterie de la montre s'épuisait assez rapidement lors d'une utilisation quotidienne moyenne, ce qui donne l'impression qu'il faut la recharger plus souvent que ne le suggèrent les chiffres officiels.

Dans l'ensemble, les lacunes en matière de performances et d'utilisation sont peut-être le plus gros point faible de la Polar Ignite 3, ce qui est dommage compte tenu de son joli look.

Performances : 3/5

Polar Ignite 3 : Achetez-la si...

Le style est important

La Polar Ignite 3 est très belle, alors achetez-la si vous souhaitez avoir au poignet une montre fine et élégante.

Vous aimez les données de fitness

En dépit des problèmes d'utilisation quotidiens, les statistiques fournies par la Polar Ignite 3 sont impressionnantes, ce qui en fait un bon outil de suivi de la condition physique.

Vous ne craignez pas les recharges régulières

L'autonomie de la Polar Ignite 3 est moyenne (bien que meilleure que celle d'Apple), vous devrez donc la surveiller.

Polar Ignite 3 : Ne l'achetez pas si...

Vous appréciez la facilité d'utilisation

L'Ignite 3 peut être difficile à utiliser et l'écran n'est pas aussi satisfaisant au niveau tactile qu'on pourrait le penser.

Vous n'aimez pas les montres compliquées

Le design délicat et la disposition de l'écran tactile sont loin d'être idéaux, les commandes d'entraînement s'avérant souvent difficiles d'accès.

Vous avez besoin du paiement sans contact

Si vous êtes à la recherche de paiements sans contact et d'autres options pratiques, la Polar Ignite 3 manque un peu d'atouts.

Première révision : avril 2023