Plus de 100 000 policiers britanniques touchés par une fuite massive de données personnelles

Une fuite de données au sein de la Police National Legal Database britannique expose les informations de plus de 100 000 professionnels de la justice pénale

Le groupe de cybercriminels ExfilSquad a revendiqué l’attaque, publié 1,9 Go de données volées sur le dark web et réclamé une rançon

La PNLD a alerté la NCA et l’ICO, fait appel à des spécialistes et confirmé que les mots de passe n’avaient pas été compromis, contrairement aux coordonnées professionnelles

La Police National Legal Database (PNLD) britannique a récemment subi une cyberattaque. Plus de 100 000 professionnels de la justice pénale auraient vu leurs données sensibles dérobées.

Dans un bref communiqué, la PNLD a confirmé la violation de données, survenue pendant un week-end. Les pirates, dont l’identité n’a pas été précisée, auraient récupéré les noms, les organismes et les adresses e-mail professionnelles de policiers, de membres du personnel, de partenaires gouvernementaux et de clients.

Le communiqué précise également que les informations volées ont déjà été publiées sur le dark web. Il ajoute qu’il n’existe « aucune preuve laissant penser que des mots de passe ou d’autres identifiants de sécurité ont été compromis ». La PNLD n’a pas expliqué comment les pirates étaient parvenus à pénétrer dans ses systèmes.

ExfilSquad revendique l’attaque

Après la violation, la PNLD a fait appel à des spécialistes de la cybersécurité. Elle a également prévenu la National Crime Agency, qui a ouvert une enquête sur l’incident.

« Toutes les organisations concernées ont été contactées dans les jours suivant l’incident et ont reçu des informations et des recommandations supplémentaires », indique le communiqué. « L’Information Commissioner’s Office (ICO) a également été informé. »

Dans le même temps, un groupe de cybercriminels appelé ExfilSquad a revendiqué l’attaque, selon BleepingComputer. Le groupe affirme avoir dérobé 135 000 fiches de contact et a publié des échantillons pour étayer ses déclarations. Il dit également avoir exigé une rançon en échange de la non-divulgation des données.

Dans sa publication sur le dark web, ExfilSquad affirme avoir récupéré 1,9 Go de données. Celles-ci comprennent les informations de 114 000 abonnés de la PNLD et de 21 000 utilisateurs d’Ask the Police.

« Ask the Police » est un site destiné au grand public. Il permet de trouver des réponses à des centaines de questions courantes sur la police ou le droit.

ExfilSquad est un groupe de cybercriminels relativement récent, qui n’est encore associé à aucune attaque majeure. Avant l’incident visant la PNLD, il avait revendiqué une attaque contre Analog Devices, une entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs.