Nintendo piraté, rançon à 2 millions, et pourtant aucun grand secret ne semble avoir été dévoilé

Shadowbyt3$ affirme avoir piraté Nintendo of America, dérobant environ 1 Go de données d’employés via la plateforme d’enquête TinyPulse et réclamant une rançon de 2 millions de dollars

Nintendo confirme une compromission chez le tiers TinyPulse, en soulignant qu’aucune donnée client ni financière n’a été affectée et que la majorité des informations remontent à plusieurs années

Des hackers ont ensuite divulgué de supposés messages d’employés, dont l’authenticité n’est pas vérifiée, ce qui suggère soit des négociations échouées, soit une tentative de pression

Nintendo of America a confirmé avoir subi un incident de fuite de données impliquant un prestataire tiers, tout en en minimisant la gravité.

Un groupe de hackers proposant des services d’extorsion, appelé Shadowbyt3$, affirme avoir piraté Nintendo of America, filiale du géant japonais du jeu vidéo opérant aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d’Amérique latine, et avoir exfiltré des données sensibles concernant ses employés.

Les cybercriminels indiquent avoir volé près de 1 Go de données internes, comprenant des informations personnelles appartenant aux employés de l’entreprise, et ont donné 48 heures à Nintendo of America pour entamer des négociations avant de divulguer les fichiers, tout en exigeant une rançon de 2 millions de dollars.

Qu’est-ce que TinyPulse ?

Le groupe affirme avoir récupéré des noms, adresses e-mail, données analytiques et d’enquête, relevés bancaires ainsi que des formulaires W-9 contenant des identifiants d’employés, des plans de progression et des rapports couvrant la période de 2016 à 2026. Il précise ensuite que la fuite n’a pas concerné le département jeux de l’entreprise, mais uniquement les employés utilisant TinyPulse.

TinyPulse est une plateforme d’engagement et de retour des employés utilisée par les entreprises pour mesurer le ressenti des salariés vis-à-vis de leur environnement de travail. Elle est surtout connue pour envoyer des « enquêtes flash » régulières afin de recueillir des retours sincères du personnel.

Dans une déclaration transmise à BleepingComputer, Nintendo of America a confirmé la fuite de données liée à un tiers.

« Nous sommes au courant d’un incident impliquant TinyPulse, un service tiers utilisé pour les enquêtes internes auprès des employés chez Nintendo of America », indique l’entreprise. « Les systèmes de Nintendo n’ont pas été compromis et aucune donnée personnelle de clients ni aucune donnée financière n’a été consultée. »

« Les données concernées se limitent à du contenu d’enquêtes internes portant sur une petite partie de nos employés, et la majorité des informations remonte à plusieurs années », précise l’entreprise, ajoutant qu’elle « travaille actuellement avec le prestataire pour résoudre le problème ».

Shadowbyt3$ a ensuite partagé un lien vers un ensemble de données supposé contenir des messages directs et des conversations entre employés. Cela peut signifier que les négociations ont échoué ou que les cybercriminels cherchent simplement à accentuer la pression sur Nintendo. Aucun analyste n’a pour l’instant confirmé l’authenticité des informations divulguées.

Via BleepingComputer