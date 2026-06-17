Qualcomm parie sur une révolution de l’IA agentique qui pourrait bouleverser l’industrie des puces

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, estime que les applications seront bientôt conçues pour des agents d’IA, et non plus vraiment pour les humains

Amon estime également que les objets portables comme les lunettes intelligentes pourraient entraîner une forte hausse de la demande en puces

Le traitement sur appareil constitue la prochaine étape de l’IA, avec pour objectif de réduire la latence liée au cloud et d’améliorer l’efficacité

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, affirme que les agents d’IA pourraient rapidement dépasser le simple statut de tendance et influencer le développement dans de nombreux domaines.

Dans une interview accordée à CNBC, Amon explique que la nature indépendante et autonome de l’IA agentique pourrait presque entièrement remplacer les applications traditionnelles. « Ces agents vont devenir les nouvelles applications », indique-t-il, tout en précisant que les applications « ne sont pas mortes », mais qu’elles sont en train de subir de profonds changements.

Selon sa vision de l’avenir, les utilisateurs interagiront avec des agents capables de comprendre le contexte et d’accomplir des tâches à leur place, rendant de nombreuses interfaces humaines obsolètes.

Les applications ne sont pas mortes, mais elles s’apprêtent à devenir agentiques

Amon reste optimiste quant aux perspectives de Qualcomm, en soulignant que les appareils grand public auront également besoin de puces plus puissantes pour prendre en charge le traitement local, à mesure que l’IA s’éloigne d’un fonctionnement exclusivement basé sur le cloud.

Cela signifie que l’entreprise vise probablement une croissance sur les smartphones, les PC et même de nouvelles catégories d’objets portables, comme les lunettes intelligentes émergentes de sociétés telles que Meta et Google.

« Tous les appareils que l’on porte deviennent des points d’accès pour les agents, et les entreprises d’IA comprennent qu’elles doivent conquérir ces points d’accès avec leurs agents », ajoute-t-il.

Amon se montre particulièrement optimiste concernant les lunettes intelligentes, en indiquant que les volumes d’expédition atteignent déjà « plusieurs dizaines de millions d’unités » par an. Il s’agit d’un marché qui pourrait se démocratiser dès cette année, Google ayant annoncé de futurs modèles en partenariat avec Samsung et Qualcomm.

« Nous traversons une période de transformation profonde de l’industrie, la montée des agents d’IA redéfinit notre feuille de route sur chaque plateforme que nous développons », déclare Amon à propos du dernier trimestre de l’entreprise, au cours duquel elle a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 3 % par rapport à l’année précédente.