Perspectives sur la cyber-résilience - Mondial

De nombreuses organisations surestiment leur niveau de préparation en cybersécurité, et un écart important persiste entre leur confiance et leurs capacités réelles. Selon le rapport Dell Cyber ​​Resilience Global Insights, qui a interrogé 850 responsables informatiques à travers le monde, si la plupart affirment disposer d'une stratégie de résilience, seuls 46 % sont capables de se remettre efficacement d'attaques. Ce surconfiance et une focalisation exclusive sur la prévention rendent les organisations vulnérables aux pannes et aux interruptions prolongées.

Une véritable cyber-résilience exige des stratégies éprouvées intégrant des pratiques de sécurité, de détection et de reprise d'activité. Cependant, des difficultés telles qu'une visibilité limitée, une protection des sauvegardes insuffisante et des lacunes dans les processus de reprise entravent l'efficacité des réponses. En intégrant l'intelligence artificielle, l'automatisation et des tests réguliers, les organisations peuvent renforcer leurs capacités de reprise, combler le déficit de confiance et garantir la continuité de leurs activités face à l'évolution des menaces.

Comblez votre déficit de cyber-résilience.