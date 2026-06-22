Parler comme une IA devient un nouveau repoussoir, voici les tics à éviter pour ne pas tomber dans le piège

39 % des personnes modifient leur manière d’écrire pour ne pas donner l’impression d’un texte généré par une IA

Environ un tiers déclarent qu’ils cesseraient de soutenir des collègues ou des créateurs en cas d’usage de l’IA non déclaré

L’usage de l’IA reste toutefois jugé acceptable pour le brainstorming, la recherche et l’édition

Une vaste étude menée aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et en Amérique latine révèle l’impact de l’IA sur les consommateurs, à la fois dans leur manière de produire du contenu et dans leur perception de l’authenticité. Le simple fait qu’un texte « sonne comme une IA » est désormais perçu comme une forme de stigmate social, selon un nouveau rapport de Use.AI.

Alors que l’IA promet d’améliorer la productivité en automatisant certaines tâches administratives inefficaces, près de trois personnes sur cinq (58 %) parmi les plus de 12 600 répondants déclarent avoir vu quelqu’un être critiqué en ligne ou au travail pour avoir utilisé l’IA.

La situation a évolué au point que près de la moitié (46 %) craignent désormais que leurs propres écrits soient pris pour du contenu généré par une IA. Dans le même temps, 39 % adaptent volontairement leur style d’écriture pour éviter cette impression.

Une perfection qui finit par ne plus sembler humaine caractérise souvent les contenus générés par IA. Cela inclut une grammaire irréprochable, des transitions prévisibles et un texte émotionnellement neutre.

Mais les travailleurs ont compris que beaucoup retravaillent désormais les productions de l’IA pour les rendre plus humaines, en raccourcissant les phrases, en ajoutant de petites imperfections et en supprimant les longs tirets que ces outils continuent d’utiliser de manière excessive.

« Les travailleurs créatifs font face à la version la plus marquée du problème », prévient Use.AI, en soulignant que la qualité irréprochable de leur travail peut être perçue négativement, car associée à un contenu généré par IA, même lorsque ce n’est pas le cas.

Et cela ne s’arrête pas au simple jugement. Environ un tiers déclarent qu’ils auraient une moins bonne opinion d’un collègue, d’un créateur ou d’un camarade si l’IA avait été utilisée sans transparence (35 %). De même, 34 % affirment qu’ils seraient moins enclins à soutenir un créateur dans ce cas.

« L’IA peut être utilisée pour inonder les plateformes de contenus à bas coût », avance le rapport, qui insiste sur l’importance de l’authenticité, de l’éducation et de la transparence dans le journalisme de qualité.

Le rapport évoque également des plateformes comme LinkedIn. Le style déjà en place sur la plateforme, avec ses phrases d’accroche percutantes, ses paragraphes courts, ses leçons de carrière bien structurées, son autorité maîtrisée et sa vulnérabilité contrôlée, est souvent confondu avec des publications générées par IA.

Où l’IA peut-elle être utilisée ?

Si la production complète de contenus est globalement mal perçue, les consommateurs restent favorables à l’usage de l’IA dans les premières étapes du travail. Par exemple, trois personnes sur cinq (62 %) estiment que l’utilisation de l’IA pour l’édition, le brainstorming et la recherche doit simplement être considérée comme une compétence numérique moderne.

Cependant, cette méfiance et cette insatisfaction généralisées à l’égard de l’IA ont un coût :

« Utiliser l’outil, mais sans laisser de traces. Être efficace, mais pas de manière suspecte. Écrire clairement, mais pas trop proprement. Savoir des choses, mais pas d’une façon qui semble assemblée. »

Use.AI ne craint pas tant que l’IA rende des travaux faibles crédibles, mais plutôt que des individus réellement compétents commencent à réduire la qualité de leur travail pour paraître « moins IA ».

Plus largement, cette étude rejoint un nombre croissant d’autres travaux, tout en partant d’un point de départ différent pour arriver à une conclusion similaire. L’IA tient sa promesse d’améliorer l’efficacité en donnant accès à l’information ou en produisant des contenus aboutis en quelques secondes. Mais une grande partie de ce gain de temps est ensuite annulée, car les utilisateurs retravaillent ces contenus pour les rendre plus humains.