Le Parlement européen lance sa propre plateforme d’IA, avec OpenAI, Meta, Anthropic et Mistral à bord

Le Parlement européen introduit une plateforme d’IA sécurisée pour un usage législatif

La plateforme officiellement validée permettra aux eurodéputés et aux équipes d’utiliser des modèles d’IA

Les contenus approximatifs et les hallucinations de l’IA sont devenus un problème au Parlement européen

L’Union européenne prévoit de lancer une plateforme d’IA officiellement validée afin d’offrir aux législateurs européens une alternative plus sûre aux outils d’IA accessibles au public.

Baptisée « EPGenAI Hub », la plateforme intégrera des modèles de Meta, OpenAI, Anthropic et Mistral conçus pour des usages législatifs. Plusieurs membres du Parlement européen ont exprimé des inquiétudes face à l’usage croissant de l’IA au sein de l’institution, ce qui a conduit au développement d’une plateforme qui n’alimente pas les modèles publics avec des informations sensibles.

Environ 20 % du personnel actuel du Parlement utilise des outils d’IA dans son travail quotidien, soit près de 2 100 personnes, ce qui a contribué à la présence d’erreurs et d’hallucinations de l’IA dans certains documents législatifs.

L’UE adopte une nouvelle plateforme d’IA

« Le Parlement n’a pas été épargné par les contenus approximatifs et trompeurs générés par l’IA », a déclaré Brando Benifei, eurodéputé du groupe des Socialistes et Démocrates. « Les eurodéputés doivent montrer l’exemple alors que les règles de transparence de l’AI Act deviennent applicables. » Benifei a dirigé les travaux du Parlement européen sur l’élaboration de l’AI Act.

À l’heure actuelle, aucune réglementation n’oblige les eurodéputés à indiquer si des outils d’IA ont été utilisés pour rédiger ou modifier des documents législatifs, mais l’eurodéputé irlandais du groupe Renew Barry Andrews a affirmé que l’usage de l’IA est clairement visible au sein du Parlement européen. « C’est leur choix et cela se comprend pleinement compte tenu de la charge de travail », a-t-il déclaré, « mais à titre personnel, il s’agit de fonctions démocratiques essentielles pour lesquelles les électeurs les ont élus. »

Des lignes directrices existent toutefois pour les employés du Parlement. Politico indique que tout document modifié ou produit à l’aide d’outils d’IA doit comporter la mention « assisté par IA », et qu’il est interdit d’introduire des informations sensibles dans ces outils.

Les eurodéputés et les équipes du Parlement européen ont reçu des démonstrations du nouveau EPGenAI Hub. La plateforme fonctionne sur l’infrastructure propre du Parlement et sur des hébergements externes, ce qui permet l’utilisation sécurisée de plusieurs modèles d’IA comme Llama de Meta, GPT-OSS d’OpenAI, Mistral Small, ChatGPT d’OpenAI et Claude Sonnet d’Anthropic.