Document sur l'efficacité des données PowerStore
Whitepapers
Par TechRadar Pro publié
Suivez-nous
Ajoutez-nous comme source privilégiée sur Google
Abonnez-vous à notre newsletter
Vous avez du mal à gérer l'augmentation de vos données ? La réduction intelligente des données de Dell PowerStore vous permet de stocker davantage de données sur moins de matériel, ce qui représente un gain d'espace et d'énergie. Avec un taux de réduction moyen supérieur à 5:1, PowerStore vous aide à gérer efficacement et à moindre coût les volumes de données croissants, pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre activité.
Etes-vous un expert ? Abonnez-vous à notre newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter TechRadar Pro pour recevoir toutes les actualités, les opinions, les analyses et les astuces dont votre entreprise a besoin pour réussir !
LATEST ARTICLES