Document sur l'efficacité des données PowerStore

Vous avez du mal à gérer l'augmentation de vos données ? La réduction intelligente des données de Dell PowerStore vous permet de stocker davantage de données sur moins de matériel, ce qui représente un gain d'espace et d'énergie. Avec un taux de réduction moyen supérieur à 5:1, PowerStore vous aide à gérer efficacement et à moindre coût les volumes de données croissants, pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre activité.

Etes-vous un expert ? Abonnez-vous à notre newsletter Inscrivez-vous à la newsletter TechRadar Pro pour recevoir toutes les actualités, les opinions, les analyses et les astuces dont votre entreprise a besoin pour réussir ! Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance