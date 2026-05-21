Document sur l'efficacité des données PowerStore

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Document sur l&#039;efficacité des données PowerStore
(Crédit photo: Dell Technologies)

Vous avez du mal à gérer l'augmentation de vos données ? La réduction intelligente des données de Dell PowerStore vous permet de stocker davantage de données sur moins de matériel, ce qui représente un gain d'espace et d'énergie. Avec un taux de réduction moyen supérieur à 5:1, PowerStore vous aide à gérer efficacement et à moindre coût les volumes de données croissants, pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre activité.