Comment des Ukrainiens utilisent des VPN pour perturber les stations-service russes

Les Ukrainiens manipuleraient les cartes russes des stations-service grâce à une action coordonnée en ligne.

Plus d'un million d'utilisateurs visitent le site web à l'origine de cette campagne pour soutenir l'Ukraine.

Les plateformes numériques deviennent un nouveau champ de bataille dans le cadre des conflits géopolitiques qui secouent actuellement le monde.

Une campagne en ligne coordonnée aurait incité les utilisateurs à modifier les informations relatives aux stations-service sur les cartes numériques à travers toute la Russie, semant ainsi la confusion parmi les automobilistes.

Cette action consiste à modifier le statut des stations-service en indiquant comme « vides » celles où il y a encore du carburant ou en faisant apparaître comme « ouvertes » celles qui sont fermées.

Les partisans de cette campagne affirment que cette initiative vise à perturber les décisions de déplacement, à accroître l'incertitude et à créer une pression supplémentaire concernant la disponibilité du carburant.

La campagne s'articulerait autour d'un site web appelé « GdeBenz », qui aurait attiré plus d'un million de visiteurs depuis son lancement.

Les participants sont encouragés à utiliser des services VPN lorsqu'ils accèdent à des plateformes de cartographie, ce qui leur permet de contribuer en modifiant les informations depuis des emplacements extérieurs sans révéler leur emplacement réseau réel.

Un impact difficile à vérifier

Certains participants ont partagé des instructions sur les réseaux sociaux, encourageant d’autres personnes à se joindre à l’action et à modifier les informations relatives aux stations-service dans différentes villes russes.

Les informations dont nous disposons ne permettent pas de vérifier de manière indépendante l’ampleur totale des perturbations ni de confirmer le nombre de stations-service affectées par ces informations cartographiques altérées.

Toutefois, cette campagne montre comment les plateformes numériques peuvent devenir un nouveau terrain de concurrence dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes, où l’exactitude de l’information peut influencer les décisions quotidiennes.

Cet incident montre également comment les services numériques utilisés pour des tâches courantes peuvent devenir vulnérables à la manipulation lorsque de grands groupes se coordonnent autour d’un objectif commun.

Via Alex Bond on X