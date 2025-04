Le Samsung Galaxy XCover7 Pro ressuscite la batterie amovible pour une puissance adaptée aux environnements exigeants

Deux touches programmables permettent un accès instantané à des fonctions essentielles et aux applications spécifiques

Conçu pour durer avec une protection IP68, MIL-STD-810H et Gorilla Glass Victus+

Samsung a officiellement dévoilé le Galaxy XCover7 Pro, un smartphone robuste qui marque un retour aux fondamentaux avec une fonctionnalité désormais rare sur les modèles récents : une batterie amovible de 4 350 mAh.

Le nouveau modèle est équipé du processeur Snapdragon 7s Gen 3 gravé en 4 nm, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 2 To via carte microSD.

L’écran TFT LCD FHD+ de 6,6 pouces propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un format 20:9, une sensibilité tactile adaptée aux gants, ainsi que la technologie Vision Booster pour une meilleure visibilité. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus+, résistant aux chutes, aux rayures et aux produits désinfectants comme l’éthanol ou les solutions à base de chlore.

Un smartphone robuste conçu pour répondre aux exigences du monde réel

Conçu pour les professionnels de terrain, le Galaxy XCover7 Pro bénéficie de la certification IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière, et de la norme MIL-STD-810H qui garantit sa robustesse face aux conditions extrêmes, une référence pour les smartphones et tablettes durcis haut de gamme.

« Chez Samsung, il est essentiel que les professionnels de terrain disposent d’une technologie capable de suivre leur rythme et leurs exigences », a déclaré Jerry Park, vice-président exécutif et responsable de l’équipe Mobile B2B mondiale de la division MX chez Samsung Electronics.

Malgré son orientation durabilité, le téléphone embarque un capteur principal grand angle de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP à l’arrière. À l’avant, une caméra de 13 MP avec une ouverture f/2.2 permet de réaliser des selfies.

Ce smartphone professionnel est compatible avec les cartes SIM physiques et l’eSIM. Côté connectivité, il prend en charge la 5G Sub-6, la 4G LTE, le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi Direct, le Bluetooth 5.4 et le NFC. Pour la navigation, il est compatible avec les systèmes GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS, selon les régions.

Avec un poids de 240 g, le XCover7 Pro est doté d’une interface POGO pour les stations de recharge dédiées (vendues séparément) et de deux touches physiques programmables – la touche supérieure et la touche XCover – pouvant être assignées à des applications ou fonctions spécifiques.

« Le Galaxy XCover7 Pro allie durabilité renforcée, sécurité de niveau entreprise, connectivité fluide et fonctionnalités intuitives basées sur l’IA pour permettre aux entreprises de rester efficaces dans des conditions difficiles, tout en optimisant la productivité et en réduisant les interruptions », a ajouté Park.

L’appareil est commercialisé au prix de 385,00 € depuis avril 2025.