Le tout premier écran 8K 120 Hz récemment présenté lors de l’événement Display Week

L’usage réel des écrans 8K semble encore hors de portée

Les fabricants d’écrans continuent d’innover pendant que le marché reste sceptique

Lors de la Display Week 2025, l’entreprise chinoise BOE a dévoilé le tout premier moniteur 8K de 31,5 pouces capable d’afficher 120 Hz.

Le modèle CR3000 affiche un taux de contraste de 8000:1, une couverture colorimétrique de 99 % DCI-P3 et propose également une fréquence de 240 Hz en mode 4K.

BOE, plus grand fabricant de dalles au monde et sponsor de l’événement, a indiqué à l’association 8K prévoir une production de masse d’ici fin 2025, bien qu’aucun détail n’ait encore été communiqué sur le prix ou les intégrations finales du produit.

D’autres écrans 8K exposés

La Display Week offre souvent un aperçu des futures tendances technologiques plutôt qu’un reflet du marché actuel. Cette édition n’a pas fait exception avec plusieurs panneaux 8K présentés.

TCL/CSOT a dévoilé une dalle TV 8K OLED imprimée par jet d’encre, issue en partie du rachat de JOLED, tandis que SEL a surpris les visiteurs avec une dalle LCD 8K de 8,3 pouces affichant plus de 1 000 ppp, ce qui en fait l’écran LCD couleur le plus précis jamais présenté.

Outre son écran 8K à 120 Hz, BOE exposait aussi d’autres produits : la dernière version de ses téléviseurs miniLED UB Cell 4.0 ADS Pro, conçus pour concurrencer l’OLED avec un contraste plus profond et une meilleure efficacité, ainsi qu’une dalle 4K de 85 pouces équipée d’un rétroéclairage RGB en mode sans filtre, pouvant à terme réduire la consommation énergétique et la complexité des applications en 8K.

Un prototype d’écran 3D avec suivi du regard, basé sur une technologie en 16K, était également visible. Bien qu’encore à un stade précoce, la qualité de l’image et la gestion de la parallaxe ont impressionné les personnes présentes.

Toujours en avance sur son temps

Le panneau CR3000 de BOE arrive dans un contexte où le marché peine encore à généraliser le jeu en 4K à haute fréquence, alors que la 8K semble encore bien lointaine.

Même si les joueurs PC commencent à bénéficier de cartes graphiques capables d’assurer une expérience fluide en 4K60, multiplier cette résolution par quatre et doubler la fréquence soulève des questions complexes. L’upscaling et la génération d’images risquent de devenir indispensables pour rendre cet écran réellement utilisable dans le jeu ou la création visuelle.

Aussi impressionnant soit-il, ce moniteur 8K 120 Hz signé BOE paraît encore prématuré. Aucun matériel n’est aujourd’hui disponible à grande échelle pour l’exploiter pleinement, et le public semble peu préparé à adopter un produit de niche aux coûts probablement très élevés.

Les moniteurs 8K étaient censés se démocratiser il y a quelques années, sans succès. Ce nouveau modèle marque une prouesse technique, mais il reste difficile de croire que le grand public soit prêt pour cette évolution.