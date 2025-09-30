2025, l’année où les smartphones deviennent aussi des projecteurs

La résolution de projection en 480p du Blackview XPLORE 2 risque de produire une qualité d’image décevante

Sa batterie de 20 000 mAh promet une autonomie impressionnante, mais alourdit considérablement l’appareil

Conçu pour l’extérieur, ce modèle dispose d’un projecteur de 467 lumens, d’un contrôle infrarouge, résiste à une chute de six mètres et supporte l’eau bouillante

Plusieurs smartphones ultra-résistants intégrant un projecteur sont arrivés sur le marché en 2025, parmi lesquels l’Oukitel WP100 Titan, le Doogee V Max Play, le 8849 Tank 4, l’Ulefone Armor 34 Pro, ou encore la tablette durcie Blackview Active 12 Pro.

Le tout nouveau Blackview XPLORE 2 Projector 5G s’ajoute à cette liste grandissante, confirmant que les projecteurs de smartphones ne sont plus de simples expérimentations isolées.

Mais cette tendance soulève des questions sur l’usage réel et la valeur à long terme de ces appareils, surtout qu’ils visent encore principalement un public de professionnels ou d’aventuriers, plutôt que le grand public.

Performances de projection et caractéristiques d’affichage

Le XPLORE 2 proposerait, selon la marque, une "projection ultra-claire jusqu’à 100 pouces en 480p" avec une "luminosité élevée de 100 lumens", accompagnée d’une correction automatique de la distorsion verticale et d’un haut-parleur Smart-K Box de 2 watts.

La combinaison d’une résolution 480p et d’une luminosité de 100 lumens laisse supposer une qualité d’image inférieure à celle des projecteurs d’entrée de gamme.

Des promesses comme une "projection 300 % plus fluide" à "jusqu’à 120 images par seconde" tentent de rassurer, mais sans vérification indépendante, ces données restent à prendre avec prudence.

L’appareil est doté d’un écran AMOLED 3.2K de 6,73 pouces, avec un pic de luminosité annoncé à 2600 nits — présenté comme une référence dans l’industrie — et un taux de rafraîchissement adaptatif.

Le processeur Dimensity 8300 alimente l’ensemble, épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X (extensibles de 32 Go) et un stockage UFS 4.0 de 1 To, extensible à 2 To.

À l’intérieur, on trouve une batterie double cellule de 20 000 mAh, qualifiée de plus grosse batterie jamais intégrée à un smartphone durci.

Cette batterie assurerait jusqu’à 75 jours d’autonomie en veille et 13 heures de projection ininterrompue, avec une recharge rapide de 120 watts.

Mais cette capacité s’accompagne d’un poids important de 710 grammes et d’une épaisseur de 29 millimètres, plus proches d’une tablette robuste que d’un téléphone classique.

Le Blackview XPLORE 2 bénéficie des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H, avec une résistance aux chutes jusqu’à six mètres. Le fabricant indique également qu’il peut supporter un poids de 500 kilos ou une immersion dans de l’eau bouillante à 80°C.

Ces caractéristiques visent des conditions extrêmes telles que le camping, le BTP ou les interventions de secours. L’appareil est aussi équipé d’une lampe de camping de 467 lumens, d’une télécommande infrarouge, de deux ports USB étanches, et d’un écran utilisable sous la pluie grâce à une technologie tactile intelligente.

Avec une liste de fonctionnalités très riche — outils d’intelligence artificielle, activation vocale par empreinte vocale, compatibilité eSIM —, l’XPLORE 2 tente clairement de se positionner comme un modèle phare tout-terrain.

Cependant, la combinaison d’une projection en basse définition et d’un encombrement important pourrait freiner son attrait au-delà d’un public d’initiés ou de professionnels de terrain.

L’appareil est actuellement en pré-commande, mais reste affiché sur le site officiel de Blackview à un tarif de €539,90.