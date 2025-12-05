Votre Samsung va enfin se venger des pubs qui vous harcèlent

One UI 8.5 pourrait intégrer une fonctionnalité destinée à lutter contre les applications diffusant des publicités

Cet outil détecterait les applications les plus intrusives et les placerait en mode veille prolongée

Deux versions seraient proposées : une basique et une intelligente

One UI 8.5 pourrait bientôt être déployée sur les smartphones Samsung Galaxy, et cette mise à jour inclurait peut-être une option permettant d’empêcher certaines applications d’envoyer des publicités via les notifications.

Personne n’apprécie vraiment de recevoir des notifications qui ne sont en réalité que des publicités, et pourtant certaines applications abusent de cette pratique. Une nouvelle fonctionnalité de One UI 8.5 permettrait justement de mettre automatiquement ces applications en veille prolongée.

Le leaker @tarunvats33 (relayé par BGR) a partagé plusieurs détails concernant les nouveautés prévues dans One UI 8.5, dont une option dans la section entretien de l'appareil du menu des paramètres permettant de bloquer les applications envoyant fréquemment des publicités.

One UI 8.5: Device care has added a new feature, 'Block apps with excessive ads.' pic.twitter.com/BS1PNrG6a1December 1, 2025

D’après les captures d’écran fournies, deux versions de cette fonctionnalité seraient proposées : un « blocage basique », qui viserait les applications déjà identifiées par Samsung comme diffusant régulièrement des publicités, et un « blocage intelligent », qui analyserait les notifications reçues afin de déterminer si elles sont publicitaires, et bloquerait ensuite les applications concernées.

La description précise toutefois que l’analyse réalisée par le système intelligent pourrait ne pas toujours être exacte.

Dans tous les cas, par « bloquer », Samsung entend placer l’application en veille prolongée, ce qui empêche l’envoi de toute notification et bloque son activité en arrière-plan. L’application resterait néanmoins installée sur l’appareil, ce qui permettrait de l’ouvrir manuellement en cas de besoin.

Une des nombreuses nouveautés pratiques attendues avec One UI 8.5

Cette fonctionnalité s’annonce particulièrement utile, notamment pour ceux qui subissent ce type de désagrément. Et bien que toute fuite soit à prendre avec précaution, la source est réputée fiable et les captures semblent authentiques, ce qui rend cette nouveauté crédible.

Ce ne serait d’ailleurs pas la seule amélioration intéressante prévue avec One UI 8.5. D’autres fuites évoquent des notifications prioritaires, des outils anti-vol, une application photo améliorée, et bien d’autres choses encore.

Concernant la date de sortie, One UI 8.5 devrait entrer en bêta ouverte dans les prochains jours, et la version finale serait probablement lancée en même temps que la gamme Samsung Galaxy S26 – attendue, selon les rumeurs, entre janvier et mars.