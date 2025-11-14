Samsung s’apprête à lancer son monstre pliable le 5 décembre

Le tout premier smartphone à trois volets de Samsung pourrait porter le nom de Samsung Galaxy Z TriFold

Sa sortie serait prévue pour le 5 décembre

De nombreuses caractéristiques techniques ont également fuité, notamment une batterie de 5 600 mAh et un capteur photo de 200 MP

Les fuites et teasers autour du premier smartphone à trois volets de Samsung circulent depuis un certain temps, mais de nouvelles informations majeures viennent d’être révélées, apportant des précisions sur de nombreuses caractéristiques supposées – ainsi que sur son nom et sa date de lancement.

Pour commencer, Evan Blass – un leaker reconnu pour sa fiabilité – a publié des détails sur le téléphone via X, affirmant qu’il s’agirait du Samsung Galaxy Z TriFold, une appellation déjà mentionnée dans une précédente fuite, ce qui renforce sa crédibilité.

Blass indique également que ce modèle serait doté d’une batterie de 5 437 mAh, ce qui représenterait une capacité supérieure à celle du Galaxy Z Fold 7 (4 400 mAh) ou même du Galaxy S25 Ultra (5 000 mAh). Un choix logique, dans la mesure où une fois déplié, ce modèle se rapprocherait davantage d’une tablette que d’un smartphone classique.

Toujours selon Blass, l’écran pliable mesurerait 10 pouces, tandis que l’écran externe atteindrait 6,5 pouces. L’écran principal offrirait une luminosité maximale de 1 600 nits, contre 2 600 nits pour l’écran de couverture.

Parmi les autres spécificités avancées, on retrouve un capteur photo principal de 200 MP, la présence d’un processeur Snapdragon (probablement le Snapdragon 8 Elite Gen 5), ainsi qu’une épaisseur différente pour chacune des trois sections une fois l’appareil déplié : 3,9 mm, 4,0 mm et 4,2 mm.

Bientôt disponible à un prix élevé

Un article du média sud-coréen Chosun (relayé par GSMArena) confirme le nom et les dimensions d’écran évoqués plus haut, mais avance une capacité de batterie de 5 600 mAh. Il est probable que cette valeur corresponde à la capacité typique – celle que Samsung mettrait en avant – tandis que les 5 437 mAh représenteraient la capacité minimale garantie.

Selon la même source, l’appareil mesurerait 4,2 mm d’épaisseur une fois ouvert, et 14 mm une fois plié. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7 affiche une épaisseur de 4,2 mm déplié, mais seulement 8,9 mm lorsqu’il est replié.

Toujours d’après Chosun, le Samsung Galaxy Z TriFold serait commercialisé à un tarif d’environ 3 000 dollars, soit environ 2 600 euros. Son lancement serait programmé pour le 5 décembre. En revanche, l’incertitude demeure quant à la disponibilité mondiale de l’appareil, ce qui pourrait limiter sa commercialisation dans certaines régions.