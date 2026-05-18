Samsung préparerait un Galaxy Z Fold 8 Wide étonnamment proche du Flip côté photo

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide pourrait bien avoir un capteur principal de 50 MP

Cela le rendrait presque certainement moins performant en photo que le Z Fold 8 standard, qui devrait embarquer un capteur de 200 MP

Il pourrait toutefois au moins profiter d’une batterie correcte

Si vous espériez que le Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide puisse se rapprocher du Samsung Galaxy Z Fold 8 standard en photo, la dernière fuite risque de décevoir. Elle suggère en effet qu’il serait nettement moins performant.

On s’attendait déjà à ce que ce téléphone n’embarque que deux appareils photo arrière, contre trois probablement prévus sur le Z Fold 8. On apprend désormais que le capteur principal (grand-angle) pourrait lui aussi être moins bon.

Selon GalaxyClub (via GSMArena), le Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide disposerait seulement d’un capteur principal de 50 MP, alors que le Samsung Galaxy Z Fold 7 — et probablement le Z Fold 8 — embarque un capteur de 200 MP.

Le Galaxy Z Fold 8 Wide aurait au moins droit, selon les informations disponibles, à un ultra grand-angle de 50 MP. Il serait donc probablement équivalent à celui du Galaxy Z Fold 8, et supérieur au capteur de 12 MP utilisé par le Samsung Galaxy Z Fold 7. Mais si cette affirmation se confirme, ses capacités de zoom risquent d’être assez limitées, puisqu’il n’aurait ni téléobjectif dédié ni capteur principal assez grand pour proposer un recadrage numérique de qualité.

Au final, ce téléphone semble plus proche du Galaxy Z Flip 8 sur le plan photo. Celui-ci devrait lui aussi intégrer un capteur principal de 50 MP, accompagné toutefois d’un ultra grand-angle plus faible de 12 MP.

Une révélation décevante

Le Z Fold 8 Wide pourrait être équipé d'appareils photo similaires à ceux du Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Les acheteurs potentiels ne sont évidemment pas ravis de cette rumeur. Sous l’article de GSMArena mentionné plus haut, un commentaire indique « retiré de ma liste d’envies », tandis qu’un autre décrit le futur téléphone comme « un autre appareil Samsung extrêmement trop cher avec des appareils photo milieu de gamme dépassés ».

Il y a tout de même une bonne nouvelle. Le rapport du jour reprend aussi de précédentes affirmations selon lesquelles le Galaxy Z Fold 8 Wide disposerait d’une batterie de 4 800 mAh, tandis que le Galaxy Z Fold 8 classique aurait une batterie de 5 000 mAh. Dans les deux cas, ce serait mieux que la batterie de 4 400 mAh intégrée au Galaxy Z Fold 7.

On saura probablement à quel point tout cela est exact en juillet, période à laquelle ces téléphones devraient être lancés.