Samsung prépare-t-il son arme anti-iPhone Fold ? Une fuite relance la bataille

Un Samsung pliable plus large serait en cours de développement

Les premières versions de One UI 9 pourraient en avoir révélé un premier aperçu

Ce modèle, tout comme l’iPhone Fold, est attendu en 2026

Des rumeurs reviennent régulièrement selon lesquelles Samsung préparerait une version plus large du futur Galaxy Z Fold 8 afin de rivaliser directement avec l’iPhone Fold. Un premier aperçu concret de son design pourrait désormais avoir émergé, grâce à One UI 9.

Des versions de travail de la grande mise à jour logicielle Samsung prévue pour 2026 ont récemment fuité. L’équipe d’Android Authority y a découvert une animation intéressante dissimulée dans le code. Celle-ci montre ce qui semble être un smartphone pliable au format livre, doté d’écrans plus larges que ceux du Galaxy Z Fold 7.

L’animation correspond également à des noms de code associés à ce modèle pliant, ce qui laisse penser que ces dimensions et ces formats d’affichage seraient bien ceux envisagés. L’interface logicielle et le processus de déverrouillage de l’écran apparaissent aussi brièvement.

À ce stade, il reste difficile de savoir quand ce « wide fold » pourrait être officialisé. Le Samsung Galaxy Z Fold 8 est attendu aux alentours de juillet, si la marque respecte son calendrier habituel. D’éventuelles déclinaisons de ce modèle pourraient donc apparaître quelques mois plus tard.

La bataille des pliables

Samsung Wide Fold 5.4"/7.6" 4:3iPhone Fold 5.35"/7.58" 4:3 pic.twitter.com/9hWLKMIym1December 24, 2025

Pourquoi le Galaxy Z Fold 8 standard ne serait-il pas le concurrent direct de l’iPhone Fold ? Pourquoi ce « wide fold » serait-il nécessaire ? L’idée avancée est que le modèle pliable d’Apple proposerait des écrans plus larges que les pliables au format livre actuellement disponibles sur le marché.

Autrement dit, le téléphone adopterait une forme plus carrée une fois refermé, et plus large une fois ouvert. Une confrontation marquée entre Apple et Samsung pourrait donc se profiler plus tard dans l’année, les deux appareils étant attendus courant 2026.

Il faut également compter avec le Samsung Galaxy Z TriFold, qui élargit encore les possibilités pour celles et ceux qui souhaitent des écrans pliables toujours plus grands. Ce modèle reste toutefois très onéreux et particulièrement difficile à se procurer à l’heure actuelle.

Rien de tout cela n’a encore été confirmé officiellement. Les éléments accumulés laissent néanmoins penser que Samsung pourrait lancer davantage de modèles pliables que d’ordinaire cette année. De son côté, Apple envisagerait aussi l’introduction d’un pliable au format clapet.