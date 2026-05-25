Samsung pourrait enfin proposer un Galaxy S27 Pro plus compact, avec presque tout de l’Ultra sauf le gabarit

Samsung pourrait lancer un Galaxy S27 Pro l’année prochaine

Il s’agirait apparemment d’une alternative compacte au Samsung Galaxy S27 Ultra

Il pourrait être doté d’un écran de 6,47 pouces et être lancé aux côtés des modèles standard, Plus et Ultra

Samsung pourrait passer de trois à quatre modèles Galaxy S l’année prochaine, mais il ne serait pas question d’un retour de la gamme Edge. À la place, l’entreprise pourrait lancer un nouveau smartphone estampillé « Pro ».

C’est ce qu’affirme un rapport d’ETNews (via 9to5Google). Et même si ce n’est pas tout à fait la première fois qu’un smartphone Galaxy portant le nom Pro fait parler de lui (des rumeurs autour d’un Galaxy S26 Pro avaient déjà circulé l’an dernier), de nouveaux détails émergent ici. D’abord, il disposerait d’un écran de seulement 6,47 pouces, ce qui le rendrait à peine plus grand que le Samsung Galaxy S26 de 6,3 pouces, et beaucoup plus petit que le Samsung Galaxy S26 Ultra ou Plus.

Autre détail inédit : ce nouveau smartphone serait apparemment lancé aux côtés des Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus et Galaxy S27 Ultra, et non à la place de l’un d’eux.

Petit, mais puissant

Alors, que proposerait le Galaxy S27 Pro de différent par rapport au Galaxy S27 standard ? Comme son nom l’indique, il aurait apparemment droit à des caractéristiques nettement plus haut de gamme, ce qui le rapprocherait davantage du modèle Ultra, mais sans la prise en charge du S Pen.

Autrement dit, ce serait une option compacte destinée aux utilisateurs qui veulent tout de même des caractéristiques et des fonctionnalités haut de gamme. Reste à voir si cette formule rencontrera le succès, mais elle permettrait enfin à Samsung de proposer un appareil plus directement comparable à l’iPhone 17 Pro. L’idée a donc une certaine logique.

Les premières réactions sont d’ailleurs largement positives, avec des internautes sur Reddit qui écrivent des choses comme « ce sera incroyable », « c’est tellement bien que ce sera mon prochain achat » ou encore « tellement impatient de voir cette possibilité se concrétiser ». Samsung pourrait donc tenir quelque chose.

Bien sûr, le Galaxy S27 Pro ne reste pour l’instant qu’une rumeur. Mais s’il existe vraiment, il devrait probablement être lancé début 2027, aux côtés du reste de la gamme Samsung Galaxy S27.