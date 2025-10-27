Samsung One UI 8.5 promet de mettre de l’ordre dans vos alertes

Le Samsung Galaxy S25 Plus sera l'un des téléphones concernés par la mise à jour One UI 8.5.

Une nouvelle fonctionnalité de One UI 8.5 a été repérée

Elle s'appelle « Prioriser les notifications » et fonctionne comme on pourrait s’y attendre

Un programme bêta pourrait débuter courant novembre

Les meilleurs smartphones Samsung devraient bénéficier dans les prochains mois d’une importante mise à jour logicielle avec One UI 8.5. Et selon les dernières fuites, une nouveauté pourrait bien simplifier la gestion quotidienne du flot de notifications.

Repérée par SammyGuru, une version divulguée de One UI 8.5 intègre une nouvelle fonctionnalité baptisée « Prioriser les notifications », qui – comme son nom l’indique – permettrait d’attribuer un statut plus élevé à certaines alertes entrantes.

« Les notifications qui pourraient être importantes apparaîtront au-dessus des autres pour ne pas passer inaperçues », indique la description de la fonctionnalité. « Il est possible de choisir les applications pour lesquelles activer cette priorité dans les paramètres de notification de chaque app. »

Aucune information supplémentaire ne précise encore le fonctionnement exact, mais l’idée semble prometteuse. Les améliorations dans la gestion des notifications sont toujours bien accueillies. À noter également : le traitement du contenu se ferait localement, sans transmission dans le cloud.

À venir prochainement

Samsung One UI 8 a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités IA. (Image credit: Samsung)

Le déploiement de One UI 8.5 est attendu après la sortie des Samsung Galaxy S26, mais une phase de test bêta pourrait débuter dès le mois prochain. Rien ne garantit cependant que la fonctionnalité « Prioriser les notifications » sera présente dans la version finale – celle-ci pourrait encore évoluer avant son lancement officiel.

Des rumeurs évoquent un possible retard dans la sortie de la future série phare de Samsung prévue pour 2026. Il reste incertain si cela impactera One UI 8.5, dont la version complète pourrait arriver entre janvier et février, avant One UI 9.0 prévue pour la mi‑2026.

Une vidéo de prise en main, ayant fuité récemment, montre déjà One UI 8.5 en action. On y découvre notamment un geste de double‑tap à l’arrière du téléphone, dans la lignée de ce que propose iOS.

D’autres fuites évoquent également divers changements d’interface et des ajustements sur l’appareil photo. Tout indique que One UI 8.5 constituera une mise à jour relativement majeure. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Samsung.