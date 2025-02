Samsung Galaxy S25 Ultra et S25 Plus : comment résoudre le problème de charge

Des utilisateurs signalent des problèmes de charge avec les Samsung Galaxy S25 Ultra et S25 Plus

Le problème semble provenir de l'utilisation d'un câble USB-C de 5A avec un chargeur de 45W

Samsung affirme travailler sur un correctif, mais en attendant, il existe plusieurs solutions temporaires possibles

Si certains possesseurs chanceux d’un Samsung Galaxy S25 Ultra ou Galaxy S25 Plus pourraient en douter, ces modèles rencontrent un problème inattendu : une charge bien plus lente que la vitesse annoncée de 45 W, voire parfois une absence totale de charge.

Des signalements de ce souci ont été publiés sur Reddit et les forums officiels de Samsung (comme l'a relevé Android Police). Heureusement, la cause du problème et une solution temporaire semblent avoir été identifiées.

La majorité des problèmes de charge touchent les utilisateurs du chargeur 45 W de Samsung associé au câble USB-C 5A fourni avec le Galaxy S25. Cependant, Samsung Italie a indiqué sur X qu'utiliser plutôt le câble 3A inclus pourrait résoudre le souci.

Le Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Une solution logicielle

Difficile de dire si cette solution fonctionne pour tout le monde, mais une correction définitive pourrait bientôt être déployée. Dans le même message, Samsung Italie a annoncé qu’une mise à jour logicielle viendrait corriger ce bug.

Depuis cette annonce, une première mise à jour a commencé à être déployée sur la gamme Galaxy S25, mentionnant des améliorations liées à la charge, sans toutefois préciser si ce bug en particulier a été corrigé.

Les utilisateurs concernés gagneraient donc à installer cette mise à jour. D’ailleurs, son installation est recommandée, puisqu’elle inclut également d’autres correctifs de bugs et des patchs de sécurité.

Si la mise à jour ne suffit pas, utiliser un câble 3A pourrait aider. Certains témoignages suggèrent aussi d’essayer un adaptateur secteur moins puissant ou de désactiver la fonction de charge ultra-rapide sur l’appareil. En dernier recours, la recharge sans fil peut être envisagée en attendant une solution définitive.

À noter que le Galaxy S25 standard ne semble pas concerné par ce problème. Ce modèle de base, limité à une charge de 25 W au lieu de 45 W, échappe visiblement à ce dysfonctionnement.