Samsung Galaxy S25 FE : deux nouveautés importantes enfin dévoilées

De nouveaux détails ont été révélés concernant le Galaxy S25 FE

L’écran et la batterie pourraient bénéficier d’améliorations

Une sortie pourrait avoir lieu courant septembre

Les premières impressions autour des Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Flip 7 FE commencent à se dessiner, mais Samsung prépare déjà d’autres modèles. Le Galaxy S25 FE fait actuellement parler de lui, avec une nouvelle fuite repérée en ligne.

D’après un article publié par TechManiacs et relayé par GSMArena, le Galaxy S25 FE serait équipé d’un écran LTPO (oxyde polycristallin à basse température). Cette technologie permet de modifier dynamiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

Concrètement, cela permettrait, par exemple, de baisser la fréquence lorsque l’écran est en mode toujours allumé, comme lorsque le téléphone est verrouillé. Le Galaxy S24 FE propose déjà cette fonctionnalité, mais sans technologie LTPO, ce qui pèse davantage sur l’autonomie. Sur le nouveau modèle, l’impact sur la batterie serait donc bien moindre.

Ce type d’écran est habituellement réservé aux modèles haut de gamme comme l’iPhone 16 Pro ou le Galaxy S25. Cela laisse entendre que le Galaxy S25 FE se positionnerait comme une version plus premium que les précédents modèles de la gamme.

Mise à niveau de la batterie

(Image credit: Future)

Autre composant important mentionné dans cette fuite : la batterie. Sa capacité passerait de 4 700 mAh à 4 900 mAh, tandis que la charge filaire grimperait de 25W à 45W.

Ces évolutions seraient évidemment bien accueillies, même s’il convient de rester prudent tant que Samsung n’a pas officialisé le modèle. Comme les autres versions FE (« Fan Edition »), ce smartphone devrait se situer entre les gammes premium et plus abordables.

Certaines rumeurs évoquent également un écran plus fin, avec des bordures réduites, et la présence d’une puce Exynos 2400. Côté photo, les capteurs arrière pourraient en revanche rester identiques à ceux du Galaxy S24 FE, ce que semble confirmer la fuite la plus récente.

La date de sortie du Galaxy S25 FE reste encore floue, mais tout indique que son arrivée est imminente. Le Galaxy S24 FE avait été présenté en septembre 2024. Il ne serait donc pas étonnant que son successeur voie le jour en septembre 2025.