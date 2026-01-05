Samsung Fold 8 et Flip 8 : vers la plus grosse mise à jour depuis des années ?

De nouvelles rumeurs circulent autour des prochains modèles pliables de Samsung

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 pourraient être plus légers que les versions actuelles

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait aussi embarquer une batterie de plus grande capacité

Samsung chercherait à réussir un pari audacieux : alléger ses smartphones pliables tout en augmentant la capacité de leur batterie. Ces améliorations pourraient être introduites avec les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, attendus pour le milieu de l’année.

L’information provient du média sud-coréen Maeil Business, relayée par SamMobile. D’après ce rapport, le Galaxy Z Fold 8 ne pèserait que 200 grammes, contre 215 grammes pour le Galaxy Z Fold 7.

Quant au Galaxy Z Flip 8, il perdrait 38 grammes pour atteindre 150 grammes. Étant donné que le Galaxy Z Flip 7 est déjà particulièrement fin et léger, réussir une telle prouesse relèverait de l’exploit pour Samsung.

Le même article évoque également le gel des prix supposé des modèles phares de Samsung prévus pour 2026. Samsung ferait tout pour ne pas augmenter les tarifs, malgré la hausse des coûts de production et des composants.

Une batterie plus grande également

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Toujours selon le rapport de Maeil Business, le Galaxy Z Fold 8 bénéficierait d’une batterie plus puissante : 5 000 mAh contre 4 400 mAh pour le Galaxy Z Fold 7 (qui affichait la même capacité que son prédécesseur).

Un appareil plus léger et une batterie plus grande ? Le défi est de taille, mais si Samsung y parvient, ce serait un changement bienvenu. Il a également été question du retour possible du stylet S Pen sur les modèles pliables de cette année, afin de rivaliser avec l’iPhone pliable évoqué par certaines rumeurs.

Comme toujours avec les fuites et les spéculations, la prudence reste de mise. Le leaker bien connu @UniverseIce estime que le Galaxy Z Flip 8 pèserait plutôt 180 grammes que 150, ce qui semble plus réaliste.

Le même article donne également quelques indices sur le Galaxy S26, attendu en février : il serait doté d’une batterie plus grande (4 300 mAh contre 4 000 mAh actuellement), ainsi que de nouvelles fonctionnalités liées à la photo et à la confidentialité.