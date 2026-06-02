Samsung aurait-il déjà laissé fuiter le Galaxy Z Fold 8 ? Une image relance le duel avec le Z Fold 8 Ultra plus étroit

Une photo montre ce qui semble être le Samsung Galaxy Z Fold 8

Il s’agirait du nouveau smartphone pliable plus large sur lequel Samsung travaillerait actuellement

Une image comparative a aussi circulé à côté du plus classique Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Le très attendu Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, qui serait finalement commercialisé sous le simple nom de Samsung Galaxy Z Fold 8, semble de moins en moins secret. Une première photo du smartphone en situation réelle vient même d’apparaître.

Le cliché, partagé sur le forum DCInside (relayé par @UniverseIce), montre ce qui ressemble au téléphone utilisé dans un restaurant, probablement par un employé de Samsung.

L’appareil est protégé par une coque anti-fuite destinée à masquer son design. Malgré cela, l’écran paraît plus large que celui d’un smartphone classique. Un double module photo est également visible à l’arrière.

A Korean netizen recently spotted a Samsung employee dining at a restaurant while using what appears to be the upcoming Samsung Galaxy Z Fold8 Wide（It has now been renamed the Galaxy Z Fold8.）The device was covered by Samsung's internal anti-leak protective case, a special… pic.twitter.com/jdF9Tt3lcHMay 31, 2026

Court et trapu

Pour ceux qui se demandent à quel point ce modèle serait plus large que le successeur du Samsung Galaxy Z Fold 7, désormais présenté comme le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, @UniverseIce a également partagé des images comparatives, visibles ci-dessous.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra affiche un format haut et étroit, avec un triple capteur photo similaire à celui de son prédécesseur. De son côté, le Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide) adopte un design plus court et plus large.

Ce format pourrait s’avérer pratique pour regarder des contenus au format large, comme des films, une fois l’appareil déplié. En revanche, il donne au smartphone une allure assez atypique lorsqu’il est replié et utilisé de manière classique.

This is your first time seeing the difference between the Galaxy Z Fold8 Ultra narrow-screen version and the Z Fold8 wide-screen version up close.One is tall and slim, the other short and stout. Which one do you choose? ​​​（dummy） pic.twitter.com/fVoc9fSMLlMay 31, 2026

Reste à voir si ce format rencontrera le succès. Le modèle le plus haut portant le suffixe « Ultra », cette version plus large pourrait être proposée à un tarif inférieur. Elle se rapprocherait aussi du format attendu pour l’iPhone pliable Ultra d’Apple. Un design inhabituel, peut-être, mais qu’Apple pourrait justement contribuer à populariser.

Dans tous les cas, l’attente ne devrait plus être très longue avant l’officialisation des Samsung Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ces deux modèles, ainsi que le Samsung Galaxy Z Flip 8, devraient être présentés au mois de juillet.