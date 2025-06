Prix du Samsung Galaxy Z Flip7 : ce que dévoilent les rumeurs

Le Samsung Galaxy Z Flip7 devrait arriver en juillet et, lorsqu'il sera disponible, il devrait constituer une alternative pliable séduisante à la série phare Samsung Galaxy S25.

Comme la plupart des téléphones de grande marque à venir, le Galaxy Z Flip7 a fait l'objet de nombreuses fuites révélant, entre autres, le prix que vous pourriez avoir à payer pour l'acquérir.

Bien sûr, rien ne sera certain en matière de prix tant que Samsung n'aura pas dévoilé le téléphone plus tard dans l'année, mais nous avons une idée assez précise de ce à quoi nous attendre. Vous trouverez ci-dessous des détails sur le prix probable du Samsung Galaxy Z Flip7, basés sur une combinaison de fuites, de prix modèles précédents et d'estimations éclairées.

Samsung Galaxy Z Flip7 : prévisions de prix

Le Samsung Galaxy Z Flip6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Avant d'examiner les éventuelles variations de prix du Samsung Galaxy Z Flip7, il est utile de connaître le prix du Samsung Galaxy Z Flip6 afin d'avoir un point de départ.

Galaxy Z Flip6 en version 256 Go : 1202,05€

Galaxy Z Flip6 en version 512 Go : 1 322,05€

Au moment de son lancement, Samsung annonçait un prix de départ à 1 199€ même si sur son site le prix affiché est 3 euros plus élevé. Aujourd'hui on le trouve régulièrement aux alentours des 500€.

Idem pour la version 512 Go annoncée à 1 319€ affiché avec 3 euros de plus mais trouvable dans les faits à moins de 700€.



Alors, le Samsung Galaxy Z Flip7 coûtera-t-il plus ou moins cher que cela ? Eh bien, nous n'avons pas encore entendu beaucoup de rumeurs sur son prix, mais deux fuites distinctes suggèrent qu'il aura exactement le même prix de départ .

Nous avons entendu parler pour la première fois de ce prix du Samsung Galaxy Z Flip7 en janvier 2025 (la même source réitérant cette affirmation en juin), et bien que cette information provienne d'un leaker qui n'a pas encore fait ses preuves, elle a ensuite été reprise par Android Headlines dans un article rédigé en collaboration avec @OnLeaks, une source très fiable.

Ce sont les seules fuites de prix dont nous avons eu connaissance jusqu'à présent. Pour l'instant, notre meilleure estimation est que le Samsung Galaxy Z Flip7 sera commercialisé à partir de 1 199€, tout comme son prédécesseur.

Cela dit, même si ces fuites s'avèrent exactes, il est possible que le prix change dans certaines régions. Android Headlines, par exemple, n'a mentionné que le prix américain en affirmant que rien ne changerait.

Pourtant dans certaines régions, le Samsung Galaxy Z Flip6 coûtait plus cher que le Samsung Galaxy Z Flip5, ce qui n'a pas été le cas en France où le prix entre les 2 versions est resté inchangé.

On ne peut donc pas exclure que Samsung augmente à nouveau le prix, même si l'on imagine que l'entreprise pourrait être réticente à augmenter le prix deux années de suite.

Cependant elle n'aura peut-être pas le choix, surtout maintenant que Trump a commencé à imposer des droits de douane à la plupart des pays, ce qui entraînera probablement une augmentation des coûts pour Samsung. En effet, selon un article publié dans The Elec, Samsung a revu à la baisse ses prévisions de ventes, ce qui pourrait être dû à des hausses de prix prévues.

Toutefois, jusqu'à ce que nous ayons d'autres informations, nous pensons que le Samsung Galaxy Z Flip7 aura probablement le même prix que son prédécesseur, et nous sommes encore plus convaincus qu'il ne coûtera pas moins cher, car les réductions de prix pour les nouveaux modèles sont rares (même si elles ne sont pas totalement impossibles).

En plus de tout cela, Samsung serait en train de développer un Galaxy Z Flip7 FE, qui sera certainement moins cher que le modèle principal. Si Samsung venait également à baisser le prix du Z Flip7, cela pourrait nuire au potentiel commercial du FE.

Quoi qu'il en soit, non seulement il n'y aura probablement pas d'augmentation de prix, mais vous pourriez également bénéficier d'un abonnement à Google AI Pro avec le Samsung Galaxy Z Flip7, selon une toute récente rumeur, ce qui vous permettrait d'en avoir plus pour votre argent.

Qu'en est-il du Samsung Galaxy Z Flip7 FE ?

The Samsung Galaxy Z Flip6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Le Samsung Galaxy Z Flip7 FE pourrait donc être le téléphone à clapet pliable à acheter si vous recherchez un prix plus abordable. Mais à quel prix ce modèle sera-t-il commercialisé ?

Pour l'instant, aucune fuite concernant le prix du Samsung Galaxy Z Flip7 FE n'a été divulguée, mais logiquement, il sera moins cher que le Galaxy Z Flip7 qui, si le Z Flip7 conserve le prix de son prédécesseur, comme le suggèrent les rumeurs, coûterait moins de 1 200€

Nous pensons donc que le Samsung Galaxy Z Flip7 FE devrait être commercialisé à un prix inférieur à 1 000 €.