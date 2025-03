One UI 7 apporte au Galaxy S24 une des plus grandes améliorations vidéo du S25 – l’importance du Log Video

La dernière bêta de One UI 7 apporte Log Video à l’ensemble de la gamme Samsung Galaxy S24

Les précédentes versions bêta limitaient cette fonctionnalité du Galaxy S25 au Samsung Galaxy S24 Ultra

La version stable de One UI 7 est attendue en avril

L’une des meilleures améliorations vidéo du Samsung Galaxy S25 arrive sur certains anciens modèles Galaxy avec One UI 7. La dernière bêta permet déjà aux utilisateurs de la tester.

One UI 7 bêta 5 introduit Log Video sur les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus, offrant aux modèles phares de l’an dernier la possibilité d’enregistrer des vidéos avec plus de détails et une plage dynamique bien plus large. Une avancée précieuse pour l’enregistrement professionnel et le travail d’étalonnage des couleurs. Jusqu’à présent, les précédentes versions bêta réservaient cette fonction au Galaxy S24 Ultra.

Log Video était une nouveauté au lancement des Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra, permettant d’enregistrer dans un format standard de l’industrie.

Activer ce mode de prise de vue est assez simple : il suffit d’ouvrir l’application appareil photo de Samsung, de toucher l’icône "Plus", de sélectionner le mode "Pro Vidéo", puis d’appuyer sur le bouton "Log".

Log Video était à l'origine une exclusivité de la série Samsung Galaxy S25. (Image credit: Philip Berne / Future)

Cet outil s’adresse particulièrement aux professionnels qui utilisent leur smartphone pour capturer des vidéos. C’est un véritable atout pour les créateurs de contenu, les journalistes mobiles et les responsables de réseaux sociaux.

D’ailleurs, comme mentionné récemment, le réalisateur Danny Boyle a tourné son prochain film de zombies 28 Years Later avec un iPhone. Reste à voir si cette mise à jour suffira à le convaincre d’adopter un Samsung.

Si l’enregistrement en Log offre plus de flexibilité en post-production grâce à une densité d’informations accrue, les vidéos brutes semblent souvent très ternes et sans contraste. Les utilisateurs occasionnels préféreront sans doute rester sur les modes de prise de vue par défaut ou utiliser la correction automatique des couleurs de Samsung. Pour cela, il suffit d’ouvrir une vidéo Log dans la galerie, de faire glisser l’écran vers le haut et d’appuyer sur "Corriger la couleur" pour appliquer un étalonnage automatique.

Apporter Log Video à davantage de smartphones Samsung est une décision gagnante. La gamme Galaxy S24 dispose en effet de systèmes photo très performants, quasiment identiques à ceux du Galaxy S25.

