Les rendus du Galaxy S26 Pro dévoilent un bleu éclatant

Des rendus ayant fuité montrent le Samsung Galaxy S26 Pro en bleu

Il ressemble beaucoup au Galaxy S25, mais adopte un design de caméras légèrement différent

Une autre fuite suggère que le Galaxy S26 Pro et l’Edge resteront limités à une charge de 25 W

Le Samsung Galaxy S26 Pro – qui serait, de manière assez déroutante, le nouveau nom du modèle de base S26 – vient de faire l’objet d’une fuite majeure, avec la publication de plusieurs rendus présentés comme officiels.

Partagés par le leaker @OnLeaks et Android Headlines, ces visuels dévoilent un coloris bleu foncé élégant. En dehors de cette teinte, peu de changements apparaissent par rapport au Samsung Galaxy S25.

La principale différence se situe au niveau du module photo. Les capteurs du Galaxy S26 Pro sont regroupés dans un bloc, alors que sur le S25, chaque objectif ressort individuellement au dos de l’appareil. Pour le reste, les deux modèles semblent très proches, du moins à en juger par ces images.

Une image divulguée du Samsung Galaxy S26 Pro (Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

Le Galaxy S26 Pro apparaît avec un dos plat probablement en verre, traversé par un triple module photo. L’écran est également plat, percé d’un poinçon centré pour la caméra frontale. Les bordures paraissent assez fines, le châssis serait en aluminium, et tous les boutons sont placés sur la tranche droite.

À ce stade, tout rappelle encore le Galaxy S25, à l’exception des dimensions et de la taille d’écran. Le Galaxy S26 Pro disposerait d’une dalle de 6,3 pouces (contre 6,2 pouces pour le S25) et mesurerait environ 149,3 x 71,4 x 6,96 mm, pour atteindre 10,23 mm avec l’épaisseur du bloc photo.

En comparaison, le Galaxy S25 affiche 146,9 x 70,5 x 7,2 mm. Le Galaxy S26 Pro serait donc légèrement plus grand, plus large et un peu plus fin.

Pas de changement pour la recharge.

Dans l’actualité du Galaxy S26, le leaker reconnu @UniverseIce affirme que le Galaxy S26 Pro et le Galaxy S26 Edge resteront limités à une puissance de charge de 25 W, comme les modèles actuels.

Une limitation qui pourrait décevoir, car cette puissance reste faible face à la majorité des smartphones Android et même inférieure à celle proposée par l’iPhone 17.

Bien entendu, il faudra attendre le lancement officiel de la gamme Samsung Galaxy S26, probablement en janvier, pour confirmer ou non ces informations.