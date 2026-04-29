Les prochains Samsung Galaxy pourraient abandonner leur design photo actuel pour une raison très précise

Samsung envisagerait de revoir la disposition des appareils photo sur ses futurs smartphones Galaxy

Cela pourrait notamment permettre de libérer de l’espace pour intégrer des aimants, afin d’utiliser des chargeurs et accessoires magnétiques sans coque

Ce changement de design ne devrait pas apparaître avant la série Galaxy S27 au plus tôt

Le design de la gamme Samsung Galaxy S est parfois considéré comme emblématique, parfois comme assez banal, selon les points de vue. Ce qui est indéniable, en revanche, c’est que l’apparence de ces smartphones a très peu évolué ces dernières années, en particulier en ce qui concerne leur disposition verticale des capteurs photo.

Cependant, Samsung pourrait bientôt modifier cette approche. D’après Ice Universe, un informateur réputé, qui s’est exprimé sur Weibo (relayé par Phone Arena), l’entreprise envisagerait de changer la position des caméras arrière.

La même information a également été partagée par un autre leaker sur le site sud-coréen Naver. Celui-ci précise en commentaire qu’une des raisons de cette évolution serait de laisser de la place pour des aimants Qi2 intégrés. Les futurs smartphones Samsung pourraient ainsi proposer une recharge sans fil magnétique de type MagSafe, sans nécessiter de coque.

Une inspiration possible chez la concurrence

Image 1 of 4 Le Google Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future) Le iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le Xiaomi 17 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Le OnePlus 15 (Image credit: Philip Berne / Future)

Si tel est le cas, les modules photo repensés pourraient ne plus descendre aussi bas sur la face arrière qu’actuellement. Samsung pourrait adopter un module en forme de pilule à la manière des Pixel, un îlot photo occupant toute la largeur à l’image des iPhone, ou encore un bloc plus carré comme celui du OnePlus 15.

Un module circulaire reste également envisageable, à l’image du Xiaomi 17 Ultra. Toutefois, si des aimants doivent être intégrés, il serait probablement nécessaire que ce module soit plus compact que celui proposé par Xiaomi.

Il paraît peu probable que Samsung copie directement l’un de ces designs, la marque souhaitant conserver une identité propre. Néanmoins, ces quatre configurations figurent parmi les plus répandues sur le marché des smartphones. Une solution s’inscrivant globalement dans l’une de ces orientations semble donc plausible.

La date d’apparition de ce changement reste incertaine, s’il devait se concrétiser. Il est logique qu’un modèle haut de gamme inaugure d’abord cette évolution. La série Samsung Galaxy S27 constituerait ainsi l’hypothèse la plus précoce, avec un lancement attendu au début de l’année 2027. Quelles que soient les intentions de Samsung, il faudra donc sans doute patienter encore un certain temps.